"Обман века": на голосовании по Конституции могли приписать более 20 млн голосов

Ученые, изучающие статистику российских выборов, полагают, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции было самым нечестным с 2000 года. Это подтверждают сразу несколько "тестов". С точки зрения статистики, результаты голосования на многих участках не могут быть объяснены какими-либо реальными процессами честного голосования. Единственное объяснение - они были так или иначе изменены теми, кто эти результаты подсчитывал, говорит физик Сергей Шпилькин и другие ученые. О масштабах предполагаемых фальсификаций он написал на страничке в Facebook.

Российские физики, социологи, экономисты еще в 1990-е годы разработали теорию статистического анализа выборов. Идея состоит в том, что результаты честного голосования, основанные на подсчете реально поданных голосов, и те, которые подбирались "вручную" (то есть фальсифицированные), выглядят по-разному. С конца 2000-х самым известным исследователем статистики российских выборов стал физик Сергей Шпилькин, пишет "Медуза".

Согласно теории Шпилькина, есть несколько "тестов", позволяющих выявить фальсификации. Среди них - рост доли голосов, поданных за лидера голосования при высокой явке на участке (признак "вброса"), распределение избирательных участков по голосам и явке таким образом, что видны два "кластера" - с относительно низкой явкой и относительно низкой долей голосов за лидера и очень высокой явкой и высоким результатом лидера.

Также на фальсификации указывает наличие на участках (обычно - с высокой явкой) результатов голосования и явки, кратных 5% или равных любому повторяющемуся числу. На графиках они выглядят как пила с зубцами-вершинами, например, на 65%, 70% и 75% или как прямая линия, привязанная к какому-либо числу. Например, на 140 участках в Саратове на думских выборах 2016 года за "Единую Россию" "проголосовали" около 62% избирателей. Это может означать, что избирательные комиссии подгоняли результат к известному им числу.

Сергей Шпилькин и его коллеги выявили, что по всем трем методикам проверки общероссийское голосование по поправкам к Конституции стало самым фальсифицированным в российской истории. Так, на многих участках в более чем половине регионов начиная с явки в 50% число голосов "за" растет явно быстрее, чем число голосов "против".

На графике распределения голосов и явки четко видно два кластера: вокруг явки в 45% - 65% "за" и 35% "против"; вокруг явки от 80 до 100% - голосов "за" от 70 до 100%. Средний по стране результат - явку около 65% и долю голосов за в 77% показали лишь немногие участки. На графике в этой области видно одно плотное пятно - это результаты участков из Казани.

Два кластера и непропорциональный рост голосов "за" на участках с высокой явкой выявлены, в том числе, в Москве, где в предыдущие несколько последних выборов официальные результаты выглядели относительно реалистичными. Это стало возможно, вероятно, из-за особенностей голосования: оно проходило несколько дней и большая часть голосов была подана удаленно - без контроля со стороны наблюдателей.

Наконец, график распределения выглядит как пила с большими "зубцами", соответствующими явке в 65, 70, 75, 80, 85 и 90%. По этому показателю, как утверждают ученые, голосование по поправкам обошло все предыдущие выборы этого века. Ранее такое явление называли "пилой Чурова" (Владимир Чуров - предшественник Эллы Памфиловой на посту главы ЦИК).

Согласно модели Шпилькина, реально за поправки проголосовали 65% тех, кто пришел на участки или заполнил электронный бюллетень (официальный результат - 77,92%). Реальная явка составила около 45% (официально - 67,97%). Таким образом, поправки поддержали не 52,95% всех имеющих право голоса или 57,7 миллиона человек, как утверждает Центризбирком, а около 30% граждан (32 миллиона). В таком случае масштаб приписок впечатляет - вброшено было почти 26 млн голосов.

Впрочем, модель Шпилькина имеет ограничения: распределение явки в реальности не должно быть нормальным, как предполагает модель. Это значит, что модель может считать фальсификацией искажения, которые теоретически могли быть вызваны неоднородностями в распределении избирателей по участкам. Однако этими неоднородностями все равно нельзя объяснить официальные результаты выборов последних 16 лет, пишет "Медуза".

С другой стороны, многие фальсификации алгоритм модели не улавливает. Например, он считает "реалистичным" голосование во многих республиках Северного Кавказа, где явку под 100% почти с полным одобрением кандидата власти зачастую демонстрируют почти все участки - для того, чтобы в них усомниться, просто нет "честных" участков для сравнения.

Ранее о беспрецедентном масштабе фальсификаций при голосовании по поправкам сообщало общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос". Его эксперты назвали произошедшее покушением на суверенитет народа.

Напомним, Кремль расценил итоги голосования как триумф и вотум доверия президенту Путину. Председатель ЦИК Элла Памфилова в среду заявила, что голосование прошло прозрачно и доступно, его результат достоверен. По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% избирателей при явке 67,97%. Единственным регионом, где по официальным данным несогласных с поправками было больше, чем их сторонников, стал Ненецкий автономный округ: "за" проголосовали 44,42%, "против" - 54,57% местных жителей.

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