Лукашенко о выборах: вы без всякой жалости должны определить, с кем дальше будете жить

На торжественном собрании по случаю Дня независимости президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с праздником, напомнил, что мы живем в безопасной стране, и призвал белорусов 9 августа «взять голову в руки, подумать и решить вопрос», сообщает пресс-служба главы государства.

Часть выступления президента была на белорусском языке.

— Успамінаючы герояў вайны, мы заўсёды кажам пра іх мужнасць, гатоўнасць аддаць жыццё за Радзіму. І разумеем, што выпрабаванні Вялікай Айчыннай вайны абудзілі ў народзе невядомыя раней сілы. Але ж узгадавала іх шматвяковая гісторыя несвабоднага жыцця нашых далёкіх продкаў.

Безумоўна, вытокі нашай незалежнасці бяруць свой пачатак у сівой старажытнасці, у глыбіні стагоддзяў. Яны — у імкненні Полацкага княства да палітычнай і эканамічнай самастойнасці, у стварэнні на нашай зямлі самага прагрэсіўнага права, у шматлікіх навуковых і духоўных працах, у палітычных поспехах суайчыннікаў — яскравых прадстаўнікоў розных гістарычных эпох.

Так адбылося, што амаль тысячу гадоў выразнікамі нашай волі на беларускай зямлі былі выключна каранаваныя асобы. І толькі ў 20-м стагоддзі на адвечнае пытанне «А хто там ідзе?» знайшоўся лёсавызначальны адказ. У вельмі складаных умовах трох рэвалюцый, Першай сусветнай i грамадзянскай войнаў на гістарычную сцэну падняўся беларускі народ, — сказал президент.

«Суверенитет и независимость дорого стоят»

Президент заявил, что в этот праздничный день мы всегда вспоминаем советскую эпоху, которая дала белорусам возможность впервые в своей истории построить экономический фундамент будущего легитимного государства. И белорусы реализовали право на суверенитет и независимость, без крови и потрясений.

— И мы сделали это, выбрав путь преемственности политических, культурных и социальных традиций — свой, а не навязанный внешними силами исторический путь. Путь, который многим, как вы видите, уже сегодня не нравится. Но это наш путь, мы его выбрали. И мы будем следовать этим путем, чего бы нам это ни стоило.

Лукашенко напомнил, что еще год назад предупреждал, что суверенитет и независимость — это самое дорогое, что есть у любого народа.

— Суверенитет и независимость дорого стоят. Если мы хотим быть суверенными и независимыми, нам надо идти на это спокойно, без потрясений, не вступая в конфликты ни с какими соседями: дальними, близкими. Нам это не надо, мы мирные люди, мы хотим жить спокойно, жить за свой счет, своим трудом.

«Вы на референдуме, поддержав меня, взвалили на мои плечи эту ношу»

Президент вспомнил, как проходили референдумы в 1990-х, где «белорусский народ поддержал языковое равенство и дату Дня независимости».

— Сделал выбор в пользу сильной власти, способной обеспечить безопасность и стабильность государственного развития. Странно, но я в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны. Я хочу некоторым, которые присутствуют в этом зале, напомнить, а молодежь, которая этого не знает, проинформировать, что не я взял и монополизировал эту власть, взвалил на свои плечи непосильную ношу. Тогда мы представляли кровавый обрубок большого, великого государства — Советского Союза. Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки, кастрюли, чайники, ложки. Люди толпами шли сюда, к Минску, в столицу нашей родины, попросить хотя бы десять долларов, чтобы прокормить семью. И тогда я предложил вам варианты, не кулуарно, не имея тогда еще никакой абсолютно власти. И вы на референдуме, поддержав меня, взвалили на мои плечи, тогда еще молодого человека, эту ношу. Как могу, так и несу, — заявил он.

Лукашенко отметил, что сейчас многие завидуют белорусам, что «они спокойно прошли этот путь».

— Я это говорю, потому что сегодня отдельным очень неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел, Солигорска, Слуцка и других городов в город-герой Минск. Вы хотите сказать, что этого не будет? Будет, — считает президент.

«Сегодня Беларусь на разрыв»

Он призвал обратить внимание на то, что происходит в США и Западной Европе.

— Посмотрите на Америку — богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу — им-то чего неймется? Посмотрите, что творится: последние события и пандемия породили в США 60 млн безработных, голодные бунты. Мы не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах. А для этого надо, чтобы весь мир работал и трудился, чтобы экономика всего мира существовала. Если экономика всего мира закроется, закроемся и мы.

По мнению президента, Беларусь сегодня на разрыв.

— С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян). Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное сами заработаем. С другой стороны, мы хотим, чтобы нами постоянно не понукали: вы же там смотрите, не допустите того и этого, выборы проведите, как мы, никого там не трогайте. Недавно отличились французы. Им ли об этом говорить, когда еще «желтые жилеты» с улиц не сошли? — возмутился глава государства.

«Страшная конкурентная борьба»

Он заявил, что сейчас идет страшная конкурентная борьба, в которой белорусам надо выстоять и которую обострила «не то рукотворная, не то случайная пандемия».

— Но, как вы понимаете (особенно люди постарше), случайного в истории ничего не бывает. И скоро вы это поймете, как поняли тот особый путь, с которым мы вступили в борьбу с этой коронавирусной инфекцией.

Президент заявил, что время ставит нас перед новым вызовом.

— Вызовом, который испытывает на прочность многие государства, союзы, а также дружественные и экономические отношения между странами. Мир на грани смены эпох, которая снова разделит его историю на до и после. И каждый мыслящий человек задается сегодня вопросом: какое место в геополитическом пространстве в ближайшем будущем займет Беларусь? Не будет вопроса: «Хто мы? А хто там iдзе?» Будет один вопрос: «Где мы, где наше место?» Место наше здесь, и, чего бы нам ни стоило, надо отстоять его. Оно принадлежит уже не столько нам, сколько нашим детям, — сказал Лукашенко.

По его словам, в мире идет борьба за территории, ресурсы, рынки сбыта, за историческое наследие и сферы влияния, а Беларусь впервые за историю независимости находится под прессом беспрецедентного информационного давления.

— Я говорю прямо и без двойных смыслов: уже через месяц мы будем определять судьбу нашей страны. Если только мы пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные «кукловоды», перестанем быть белорусами.

«Лучшие годы своей жизни отдал строительству этой страны»

— Мы с вами прожили вместе четверть века, как умели, строили нашу Беларусь, как умели, создавали и растили нашу молодежь, которая, к сожалению, разнородна, но так было всегда. На нее обижаться нечего. Если где-то она не такая, значит, недоработали мы.

По мнению президента, правильно оценивают ситуацию в стране «старшее, среднее поколения, те, кто работает, трудится, живет, как и основная масса людей».

— И я все больше встречаюсь с людьми, мыслящими, умными, толковыми трудягами, все больше и больше чувствую какую-то жалость к себе. Они пытаются меня в чем-то успокоить. Так вот, я вам скажу главное (просто верну вас в то, о чем всегда говорил): я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли. Я в этой президентской кампании не потому, что, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами. Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других.

Лукашенко напомнил, что мы живем в безопасной, спокойной стране, другие государства нам завидуют.

— А мы живем и не понимаем, как это нам досталось. Это сделали мы с вами. Поэтому 9 августа без всякой жалости: не надо смотреть на Лукашенко, что он вот — это наш, он с нами был. Жалость нам не союзник. Вы должны, как в народе говорят, взять голову в руки, подумать и решить вопрос. Лукашенки приходят и уходят, будут другие, он не вечен. А жизнь на этом клочке земли должна продолжаться. Поэтому отбросьте все эмоции, сегодня не до эмоций, сегодня играют на ваших и моих эмоциях, сегодня используют так называемые новые технологии: интернет и прочее. Мы должны показать, что мы белорусы и мы хорошо разбираемся во всяких хитросплетениях интернетовских. Мы должны достойно пройти этот период. А вы без всякой жалости должны определить, с кем вы дальше будете жить и как вы будете строить свою суверенную независимую страну для своих детей, — заявил Лукашенко.

Выборы президента в Беларуси назначены на 9 августа. На сегодняшний день документы на регистрацию кандидатом в президенты подали 7 человек: Александр Лукашенко, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Виктор Бабарико, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень. Все, кроме Валерия Цепкало, преодолели порог в 100 тысяч подписей за выдвижение кандидатом.

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