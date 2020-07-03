Болтон заявил, что Трамп не хотел слышать "негативную информацию" про Путина и РФ

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил телеканалу CNN, что на себе испытывал гнев президента Дональда Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию, якобы касающуюся действий России.

Болтон добавил, что согласен с сообщениями других бывших чиновников о том, что Трамп не обращал внимания на "негативную информацию", связанную с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, разведсообщество продолжало информировать Трампа, чтобы справиться с российскими угрозами, но президент "ворчал и жаловался по этому поводу".

Вместе с тем Болтон отказался отвечать на вопросы, касающиеся сообщения The New York Times о "сговоре" российской разведки с афганскими талибами*, сославшись на то, что не может раскрывать секретную информацию.

Накануне телеканал сообщал, что негативное отношение президента США Дональда Трампа к сообщениям, касающимся угрозы со стороны России, привело к тому, что представители разведки стали все реже включать эти данные в брифинги для президента. "По словам одного бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, у помощников президента было одно простое правило: никогда не касайся России", - заявил телеканал.

Когда брифинг включал разведданные, связанные с деятельностью РФ против США, включая доказательства ее вмешательства в американскую политику, Трамп "часто взрывался, требуя сообщить, почему они продолжают сосредотачиваться на России, зачастую подвергая сомнению сами сведения".

Вопрос о доверии Трампа разведывательной информации о РФ возник после публикации The New York Times, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала талибам* вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. Трамп назвал эту статью "фейковыми новостями", призванными навредить ему и республиканской партии.

В то же время советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил телеканалу Fox News, что сотрудник ЦРУ, которому поручили провести брифинги для президента, решил не докладывать ему о сообщениях, касающихся "сговора" России и талибов*, поскольку это были "непроверенные разведданные".

Контролирующие Палату представителей Конгресса США демократы настаивают на получении от разведсообщества исчерпывающей информации о "договоренностях" России с талибами. В случае, если эта информация подтвердится, они намерены инициировать включение этой проблемы в новый военный бюджет страны и ввести новые санкции против РФ.

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