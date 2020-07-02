Александр Лукашенко о коронавирусе: "Уже сегодня можно сказать — мы победили"

Tut.by

Aleksandras Lukašenka Foto: Itar-Tass / Scanpix

Вручая государственные награды, Александр Лукашенко особо отметил труд медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба президента.

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