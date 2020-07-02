Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь «продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость».
— На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики, — сказал он. — Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту.
Среди награжденных — военно-полевой хирург профессор Владимир Корик, который делает уникальные операции, спасая жизни людей, ректор Гродненского медицинского университета профессор Виктор Снежицкий.
На 1 июля в Беларуси зарегистрировано 62 424 случая COVID-19. Прирост новых случаев в сутки стремительно сокращается в последние дни — вчера их было 306.
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