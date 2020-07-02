Эрдоган объявил о жестком контроле соцсетей

Турецкого президента возмутила реакция некоторых пользователей на твит его зятя. В ответ Эрдоган пообещал жестко регулировать социальные сети.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что социальные сети будут подвергаться строгому контролю властей. "Эти каналы, которые кишат ложью, оскорблениями, посягательствами на права личности и клеветой, должны регулироваться", - заявил Эрдоган в среду, 1 июля, в ходе видеоконференции с представителями правящей Партии справедливости и развития.

По словам главы государства, он намерен как можно скорее внести в парламент законопроект, чтобы "полностью упразднить и контролировать подобные социальные каналы". Эрдоган уточнил, что, кроме того, предполагается ввести блокировку доступа, а также юридические и финансовые санкции.

Речь турецкого лидера была вызвана реакцией на твит министра финансов и одновременно зятя президента - Берата Албайрака о рождении у него четвертого сына. Эрдоган указал, что десятки тысяч человек положительно прокомментировали это сообщение, но некоторые "мерзавцы", не имеющие морали и человечности, отреагировали оскорблениями. Органы юстиции и полиция сразу взялись выявлять ответственных, их будут преследовать, и они предстанут перед судом, заявил президент Турции.

"Теперь вы понимаете, что означает, что мы против YouTube, Twitter, Netflix и подобных соцсетей? Именно чтобы устранить такие гадости", - добавил Эрдоган.

Некоторые пользователи в своих комментариях в соцсетях подвергли сомнению, что Албайрак действительно является отцом новорожденного ребенка дочери президента Эсры.

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