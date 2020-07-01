NYT: финансирование Россией талибов подтверждается денежными переводами

Американские военные перехватили данные о денежных трансферах с банковского счета, связанного с российским ГРУ, и предназначенных для террористической группировки "Талибан"* в Афганистане. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с данными американской разведки.

О вознаграждениях, по данным газеты, сообщали боевики на допросах - для их выплат существовала неофициальная система, в которой принимали участие несколько посредников. Афганские чиновники заявили, что за последние полгода в Афганистане задержано несколько бизнесменов, подозреваемых в участии в этой схеме. У одного из них дома нашли полмиллиона долларов наличными.

Спецслужбы также установили личности людей из группы, связанной с банковскими переводами из России, включая мужчину, предположительно оказывавшего содействие в распределении средств и находящегося сейчас в России. Информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших, что разведка не решалась доложить о "сговоре" России с талибами президенту США Дональду Трампу.

Раскрытие информации о денежных трансферах поможет устранить и разногласия между американскими спецслужбами. Как пишет The Wall Street Journal, Агентство национальной безопасности (АНБ) США, которое занимается электронной разведкой, категорически не согласно с информацией ЦРУ и других спецслужб о том, что Россия платила вознаграждения за убийство американских солдат в Афганистане. По мнению экспертов, такие разногласия не являются чем-то необычным, а проистекают из институциональных различий.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что за утечками в СМИ неподтвержденной информации о сговоре стоят "нечистоплотные сотрудники разведки". На брифинге она сказала, что эти люди "ставят под угрозу жизнь военных". По мнению Белого дома, публикация этой информации в СМИ сыграла на руку России. По мнению Макинани, теперь информацию о сговоре будет сложнее проверить, а споры в США выгодны России.

В России информацию о сговоре отрицают. Кремль считает, что распространять такие сведения нелепо. МИД РФ назвал публикации NYT вбросом, который "наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки".

Как утверждается в переводе статьи, сделанном порталом InoPressa, в конце февраля американские чиновники предоставили письменный брифинг президенту Трампу в котором изложили свое заключение о том, что подразделение российской военной разведки предложило и выплачивало вознаграждения связанным с "Талибаном"* боевикам. Расследование предполагаемой российской секретной операции по поощрению таких убийств было частично сосредоточено на взрыве автомобиля в апреле 2019 года, в результате которого погибли три морских пехотинца - этот взрыв мог быть одной из таких потенциальных атак.

Более того, описание оценки разведывательного сообщества о том, что российское подразделение осуществило заговор с вознаграждениями, также встречалось в статье за 4 мая в засекреченной Международной разведывательной сводке ЦРУ, где ее называли достаточно серьезной и убедительной для более широкого распространения в разведывательном сообществе.

При этом известно, что Трамп часто пренебрегает чтением Суточной разведывательной сводки, предпочитая вместо этого раз в несколько дней заслушивать устный брифинг с кратким изложением основных моментов. "Даже на этих очных встречах его особенно трудно информировать по вопросам национальной безопасности. Вместо этого он часто полагается на информацию из консервативных СМИ и от друзей, утверждают нынешние и бывшие сотрудники разведки", - говорится в статье.

Также сообщается, что представители американской разведки и сил специального назначения в Афганистане начали поднимать тревогу уже в январе, и Совет национальной безопасности созвал межведомственное совещание, чтобы обсудить эту проблему и то, что с ней делать, в конце марта. Несмотря на то, что Белому дому были предложены варианты действий, включая дипломатический протест и санкции, он не санкционировал никакой ответной реакции.

Другие чиновники утверждают, что информация о выплатах вознаграждений за убийства "хорошо известна" среди разведывательного сообщества в Афганистане, включая главу резидентуры ЦРУ и других высокопоставленных чиновников. Эта информация распространялась в докладах разведки и освещалась в некоторых из них. По их данным, Россия "стремится сравнять счет" после кровавой конфронтации в Сирии в 2018 году, когда в результате массированной контратаки США были убиты сотни сирийских военных вместе с российскими наемниками, номинально поддерживаемыми Кремлем.

Ранее The New York Times писала, что подразделение российской военной разведки предлагало боевикам, связанным с "Талибаном"*, вознаграждение за убийство военных США и международной коалиции. По данным газеты, американская разведка пришла к такому выводу еще несколько месяцев назад, частично на основании допросов захваченных афганских боевиков и преступников.

Представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил, что группировка не связана ни с одной разведывательной службой, а все убийства в прежние годы осуществлялись за счет собственных ресурсов организации. "Это изменилось после нашей сделки с американцами, их жизнь в безопасности, и мы не нападаем на них", - заявил Муджахид.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разведка не стала передавать ему и вице-президенту Майку Пенсу информацию, которую сочла не заслуживающей доверия. Трамп назвал публикацию о сговоре России с талибами* "еще одним сфабрикованным надувательством, связанным с Россией", и добавил, что газета "хочет выставить республиканцев в дурном свете".

Тем не менее американские законодатели призвали Конгресс провести расследование этих утверждений: как заявила демократ-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, президент Трамп "всячески расстилается" перед российским президентом Владимиром Путиным"."Было бы логично предположить, что в ту минуту, когда президент услышит об этом, он захочет узнать больше, а не отрицать, что он что-то знал", - заключила Пелоси.

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