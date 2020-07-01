Санкции против "Северного потока - 2" внесли в проект бюджета США по обороне

Американские сенаторы сначала подготовили закон о расширении санкций, а затем внесли их в проект оборонного бюджета. Под санкции должны попасть не только строители газопровода, но и порты, юристы и страховые компании.

Сенат Конгресса США включил новые санкции против газопровода "Северный потока - 2" в проект оборонного бюджета. Об этом во вторник, 30 июня, в соцсети Twitter заявил сенатор-республиканец Стив Вомак.

"Путин хочет использовать газопровод "Северный поток - 2" в качестве инструмента принуждения. Он хочет заложить бомбу под нашими союзниками в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа. Я горжусь тем, что стал соавтором санкций, направленных на прекращение его строительства, и аплодирую Сенату за включение этого приоритета в бюджет национальной обороны", - написал Вомак.

Предложение внести санкции против газопровода в проект оборонного бюджета США на 2020/2021 финансовый год, который начнется 1 октября, внесла та же группа сенаторов, которая подготовила законопроект о их расширении. Согласно новому законопроекту, санкции распространяются не только на компании, которые занимаются непосредственно работами по прокладке трубопровода, но и на тех, кто оказывает им страховую или юридическую помощь, а также портовые услуги.

Чтобы новые санкции вступили в силу, законопроект должны одобрить в обеих палатах Конгресса, после чего документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Строительство "Северного потока - 2" приостановлено из-за санкций США

Работы по строительству "Северного потока - 2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

"Северный поток - 2" должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

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