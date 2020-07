Сенат Конгресса США включил новые санкции против газопровода "Северный потока - 2" в проект оборонного бюджета. Об этом во вторник, 30 июня, в соцсети Twitter заявил сенатор-республиканец Стив Вомак.

"Путин хочет использовать газопровод "Северный поток - 2" в качестве инструмента принуждения. Он хочет заложить бомбу под нашими союзниками в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа. Я горжусь тем, что стал соавтором санкций, направленных на прекращение его строительства, и аплодирую Сенату за включение этого приоритета в бюджет национальной обороны", - написал Вомак.

Putin wants to use the Nord Stream 2 Pipeline as a tool of coercion. He wants to undermine our allies in Ukraine and Poland & increase reliance on Russian gas. I'm proud to cosponsor sanctions to stop its construction & applaud the Senate for including this priority in the NDAA.