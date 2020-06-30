Канал CNN узнал о спецмерах для конфиденциальности телефонных бесед Меркель и Трампа

Число лиц, которые следят за ходом телефонных переговоров лидеров США и ФРГ, пришлось уменьшить из-за некорректных высказываний Трампа, утверждает CNN.

Берлин принял специальные меры, чтобы удостовериться в том, что содержание телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) останется конфиденциальным. Это было сделано из-за "необычной" тональности высказываний Трампа, сообщил германский официальный источник, осведомленный о содержании бесед. Его слова привел во вторник, 30 июня, американский телеканал CNN.

Чиновник охарактеризовал поведение Дональда Трампа в отношении главы правительства ФРГ как "очень агрессивное". Звонки были "настолько необычны", что Берлину пришлось сократить число лиц, которые следят за ходом подобных бесед.

В службе информации и по работе с прессой, действующей при правительстве Германии, в ответ на просьбу DW подтвердить либо опровергнуть эту информацию сообщили, что не будут комментировать "упомянутую публикацию" CNN, и одновременно сослались на "конфиденциальность переговоров федерального канцлера".

Высказывания Трампа "действительно проблематичны"

Германский чиновник в беседе с CNN уточнил, что число лиц, которые следят за ходом телефонных разговоров двух лидеров, было уменьшено: "Это всего лишь небольшой круг вовлеченных лиц, и причина… основная причина (его сокращения. - Ред.) заключается в том, что они (высказывания Трампа. - Ред.) действительно проблематичны".

Собеседник телеканала привел в пример случай, когда глава Белого дома по сути отказался просить Ангелу Меркель - по настоянию Великобритании - публично привлечь Россию к ответственности в связи с отравлением в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия неоднократно отрицала свою причастность к этому преступлению.

"Потребовалось много усилий", чтобы Трамп затронул эту тему, сказал источник. При этом, по его словам, вместо того чтобы говорить о ответственности России за эти отравления, Трамп, не чуждаясь уничижительной лексики, сделал акцент на якобы тупиковом подходе Германии и лично Меркель к разделению союзниками финансового бремени США в рамках НАТО.

"Некоторые вещи просто невероятны"

Говоря о словесных выпадах Трампа, американский телеканал утверждает, что они нередко носили личный характер. "Некоторые вещи, которые он сказал Ангеле Меркель, просто невероятны: он назвал ее "глупой" и обвинил в том, что она находится в кармане у русских", - указал собеседник CNN. При этом канал утверждает, что глава германского правительства реагировала на высказывания неизменно спокойно, "внешне невозмутимо", и переходила к изложению фактов.

Ранее в большом интервью шести европейским газетам, включая немецкую Süddeutsche Zeitung и британскую The Guardian, глава германского правительства высказала мнение, что стремление США играть роль глобального лидера больше не следует воспринимать как должное.

"Если США сейчас добровольно откажутся от этой роли, мы должны будем очень серьезно задуматься", - предупредила Ангела Меркель.

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