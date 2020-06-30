В Сенате США хотят законодательно помешать Трампу вывести войска из ФРГ

Сенаторы США из обеих партий предлагают законодательно ограничить использование бюджетных средств для вывода части американских военнослужащих из Германии.

Ряд представителей Сената США из обеих партий стремятся помешать намерению президента Дональда Трампа сократить численность американских военнослужащих в Германии на 9500 человек. Сенаторы-республиканцы Митт Ромни, Линдси Грэм и Марко Рубио, а также их коллеги-демократы Кристофер Кунс, Тимоти Кейн и Джинн Шейхин в понедельник, 29 июня, представили поправку в закон о финансировании национальной оборонной политики (NDAA).

Она ограничивает использование бюджетных средств для осуществления мероприятий по выводу военнослужащих. В частности, авторы нововведения предлагают обязать министра обороны США предоставлять Конгрессу отчет и объяснять, как подобное сокращение контингента соотносится с национальными интересами США и ставит ли оно под угрозу безопасность европейских членов НАТО.

"Подарок России" и "подрыв НАТО"

Возможный вывод части американских солдат и офицеров из Германии "станет подарком России", "подрывает Североатлантический альянс", а также представляет "серьезные вызовы в плане логистики", подчеркнул Ромни. Недопустимо "отказываться от обязательств" перед союзниками по НАТО, добавил он.

Его коллега Рубио охарактеризовал нынешнюю геополитическую ситуацию как времена, когда США и их европейские союзники "должны стоять плечом к плечу в противодействии злонамеренному влиянию". При этом сенатор не уточнил, что именно имел в виду. Присутствие американских военнослужащих в ФРГ - в интересах национальной безопасности США, резюмировал он.

Сокращение численности американских военнослужащих в Германии, проведенное без консультаций с официальным Берлином или иными союзниками Вашингтона в Европе, не ставит США в более безопасное положение, считает сенатор Кунс. По его словам, "поспешный и необдуманный вывод войск лишь придает уверенность противникам" Соединенных Штатов.

Президент Дональд Трамп 15 июня подтвердил намерение сократить численность американских военнослужащих в Германии до 25 000 человек. Решение обусловлено тем, что Берлин "не выполнил обязательств" по финансированию НАТО, объяснил тогда Трамп.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!