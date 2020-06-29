Выписано за последние 4343 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 403 430 человек.

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