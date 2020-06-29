Выписано за последние 4343 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 403 430 человек.
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За последние сутки в России выявлено 6719 случаев коронавируса в 83 регионах, 93 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 641 156 заболевших и 9166 умерших.
Выписано за последние 4343 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 403 430 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!