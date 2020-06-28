ЕС помогает пострадавшим от наводнения регионам Украины

В Карпатах в результате сильнейших за 50 лет дождей подтоплены почти 4 тысячи домов, пострадала инфраструктура.

Европейский союз оказывает помощь Украине для ликвидации последствий сильнейшего за последние 50 лет наводнения на юго-западе страны, говорится в опубликованном в субботу, 27 июня, коммюнике Еврокомиссии. Украина запросила помощь ЕС в рамках действующего механизма гражданской защиты.

Швеция уже направила для первой помощи барьеры от наводнений, оборудование для откачки воды и своих технических специалистов. Европейская комиссия предоставила Украине возможность использовать для картографирования пострадавших районов спутниковую систему ЕС "Коперник". Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС работает в постоянном контакте с украинскими властями, говорится в коммюнике.

В результате сильнейших дождей, которые пролились в Карпатах в начале недели, три человека погибли, оказались подтоплены около 4 тысяч домов, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры, несколько населенных пунктов остались без электричества.

Механизм гражданской обороны ЕС объединяет 34 европейских государства, помимо стран ЕС это Великобритания, Северная Македония, Исландия, Черногория, Норвегия, Сербия и Турция. Они помогают странам, пострадавшим от стихийных бедствий, получить необходимые ресурсы для ликвидации последствий.

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