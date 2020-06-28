Трампа не проинформировали о "причастности" РФ к убийству американских военных в Афганистане

В Белом доме заявили о неточности статьи The New York Times, в которой говорится, что Россия платила талибам за убийства американских военных.

Дональду Трампу и Майку Пенсу не докладывали о том, что российская разведка якобы платила талибам за убийства американских военных в Афганистане. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о ситуации, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинени. Она указала, что комментирует не вопрос о наличии предполагаемых разведданных, а тот факт, что в статье The New York Times содержатся неверные данные об информировании президента.

Россия назвала статью "фейком"

Ранее это издание опубликовало расследование, где со ссылкой на источники утверждается, что Россия тайно предлагала вознаграждение сторонникам радикального движения "Талибан" за убийства военных США. Цена и другие условия в материале не называются. Авторы статьи утверждают также, что президенту США Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока не решил, как следует реагировать.

МИД РФ назвал эту статью "фейком". "Талибан" также выступил с опровержением этих сообщений. Официальный представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что целью подобных публикаций является создание препятствий для вывода американских войск из Афганистана.

В феврале 2020 года США и "Талибан" подписали историческое мирное соглашение. Оно предполагает снятие санкций, вывод войск США из Афганистана, обмен удерживаемыми лицами.

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