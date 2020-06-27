Меркель допустила, что США могут отказаться от роли глобального лидера

Канцлер ФРГ призвала к усилению европейской солидарности. В то же время Ангела Меркель настаивает на сохранении трансатлантического "ядерного зонта".

Стремление Соединенных Штатов играть роль глобального лидера больше не следует воспринимать как должное. Такое мнение канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) высказала в интервью шести европейским газетам, включая Die Süddeutsche Zeitung и The Guardian. Беседу с ней немецкое издание опубликовало в субботу, 27 июня.

"Мы выросли с осознанием того, что США хотят быть мировой державой", - констатировала глава германского правительства. "Если США сейчас добровольно откажутся от этой роли, мы должны будем очень серьезно задуматься", - продолжила она.

Меркель выразила обеспокоенность недостатком сотрудничества на международной арене. По ее словам, "глобальные притязания" Китая, а также перемены в Соединенных Штатах заставляют Европу сплотиться. Необходимо сделать "все возможное, чтобы не скатиться к протекционизму", добавила она.

Военное присутствие США в ФРГ - в интересах Германии

Канцлер ФРГ отдельно остановилась на американских планах частичного вывода войск из Германии, подчеркнув, что нахождение контингента соответствует интересам самого Вашингтона.

"Американские войска в Германии помогают защищать не только ФРГ и европейскую часть НАТО, но и интересы Соединенных Штатов Америки", - уверена она.

Президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал, что Берлин должен увеличить расходы на оборону, доведя этот показатель как минимум до 2 процентов ВВП ФРГ, и ссылался при этом на решение НАТО от 2014 года.

Ангела Меркель подчеркнула, что "в последние годы мы добились значительного роста и продолжим действовать в этом направлении с целью наращивания нашего военного потенциала".

Приверженность сохранению "трансатлантического зонта"

Французский коллега Меркель Эмманюэль Макрон в феврале отмечал, что мир сталкивается с "глобальной конкуренцией между Соединенными Штатами и Китаем", "ускоренной дезинтеграцией международного правопорядка" и дезинтеграцией архитектуры контроля над вооружениями в Европе. По словам Макрона, европейцы должны ответить на это "большей стратегической автономией".

Берлин придерживается на этот счет несколько иной позиции. "Посмотрите на то, (что происходит. - Ред.) в мире. Посмотрите на Китай или Индию. Есть веские причины сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и сохранению нашего общего "ядерного зонта", - подчеркнула Меркель.

"Однако, безусловно, бремя, которое ложится на Европу, должно возрасти по сравнению с периодом холодной войны", - добавила глава правительства Германии.

Меркель - о фонде восстановления экономики Евросоюза

В свете финансового кризиса, обусловленного пандемией, канцлер ФРГ отстаивает идею европейской солидарности - она отдельно остановилась на планах ЕС по созданию масштабного фонда для восстановления экономики, наполнение которого должно составить около 1,5 трлн евро. Меркель оправдала резкий сдвиг в финансовой политике Германии на европейском направлении, подтвердив, что ФРГ фактически отходит от курса, ранее предполагавшего отказ от общеевропейской задолженности.

"В условиях подобного кризиса каждый должен делать то, что необходимо. В данном конкретном случае необходимое - это пойти на исключительный (шаг. - Ред.)", - подчеркнула она.

Еще в апреле Еврокомиссии было предложено разработать конкретные предложения по созданию данного фонда, увязав их с многолетним бюджетом ЕС на период с 2021 по 2027 годы.

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