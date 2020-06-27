Почетный строитель Москвы, глава компании "Пионер" покончил с собой

В Москве найден мертвым генеральный директор группы компаний "Пионер" Андрей Грудин. Его тело было обнаружено ночью в кабинете офиса на Малой Пироговской улице. По предварительным данным, Грудин покончил с собой. "На месте обнаружена записка, текст которой сводится к следующему: "Прошу меня простить, никто не виноват", сообщил источник РИА "Новости" в правоохранительных органах.

По данным "Интерфакса", в записке также говорится о высокой долговой нагрузке. Со слов близких Грудина, в последнее время он страдал от депрессии, рассказал источник ТАСС, близкий к компании "Пионер".

По данным "Коммерсанта", супруга Грудина, не дождавшись его дома и не сумев до него дозвониться, приехала в офису на Малой Пироговской и узнала от охраны, что муж до сих пор находится в своем кабинете. Она и обнаружила тело бизнесмена.

По предварительным данным, Грудин застрелился из пистолета. По факту трагедии проводится доследственная проверка. Если у следствия возникнут сомнения в том, что девелопер ушел из жизни добровольно, будет возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) или ст. 105 (убийство).

Андрею Грудину было 50 лет. Он возглавлял группу компанию "Пионер" с момента ее основания в 2001 году. Совладельцем ГК является Леонид Максимов. В августе 2012 года Грудин указом столичного мэра был удостоен звания "Почетный строитель города Москвы".

По данным Единого реестра застройщиков, "Пионер" находится на 37 месте по объему текущего строительства. В конце апреля группа компаний получила статус системообразующего застройщика. По итогам 2019 года консолидированная выручка группы и ее дочерних компаний составила 40 млрд рублей, чистая прибыль - 7,6 миллиарда рублей.

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