NY Times: ГРУ предлагало талибам деньги за убийство солдат коалиции

Американская разведка пришла к выводу о том, что российская военная разведка (ГРУ) предложила вознаграждение боевикам, связанным с талибами, за убийство военнослужащих международной коалиции, находящихся в Афганистане. Об этом со ссылкой на источники в американских разведслужбах сообщила в пятницу газета New York Times.

Предполагается, что радикальные исламисты и связанные с ними вооруженные преступники получали вознаграждение за свои акции. В прошлом году в Афганистане было убито 20 американских военнослужащих. Неясно, кто из них мог быть объектом оплаченных убийств. Согласно данным газеты, о секретных выплатах известно уже несколько месяцев. Частично информация была получена в результате допросов талибов. Кто конкретно стоит за выплатами, неизвестно, но американские аналитики считают, что, скорее всего, эту операцию проводит секретное подразделение ГРУ, официально именуемое воинская часть 29155. New York Times пишет, что западные разведки считают, что этим подразделением ведется кампания по дестабилизации Запада путем диверсий, различного рода подрывной деятельности и убийств. Именно это подразделение подозревается в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери в марте 2018 года.

Информация о вознаграждении за убийство американских военнослужащих была представлена президенту Дональду Трампу и обсуждалась на заседании Совета по национальной безопасности. Список ответных мер, по данным газеты, включает официальные протесты, санкции и другие шаги. Окончательного решения пока не принято.

Официальные американские представители отказались комментировать эту информацию.

Организация убийств солдат коалиции будет представлять собой значительную эскалацию поддержки Россией талибов, пишет газета, а также первым известным случаем атак на войска западной коалиции, организованных российской военной разведкой.

Посольство России в Вашингтоне решительно отвергло утверждения New York Times. Оно обвинило газету в распространении "фейковых новостей" и заявило, что после публикации статьи российские дипломаты начали получать угрозы в соцсетях.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, в Кремле ничего не знают о подобных обвинения. "Если их выдвинут, мы ответим на них", – заявил Песков в ответ на запрос газеты.

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