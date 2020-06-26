Режиссер Кирилл Серебренников признан судом виновным в мошенничестве

В Мещанском районном суде началось оглашение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому по делу "Седьмой студии". Судья Олеся Менделеева признала его виновным. Ранее гособвинение запросило для Серебренникова шесть лет лишения свободы.

"Заведомо зная о выделении денежных средств, Серебренников и Итин путем обмана сотрудников Минкультуры приняли решение создать устойчивую, сплоченную группу, (позже в нее вошел Малобродский)", - читает судья (цитата "Коммерсанта").

По ее словам, "согласно преступному плану и распределению преступных ролей, Серебренников осуществлял координацию" действий преступной группы. Суд пришел к выводу, что Кирилл Серебренников и бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин "похитили бюджетные средства путем обмана сотрудников Минкультуры". Эти деньги выводились, как утверждает суд, на счета компаний, подконтрольных бизнесменам Педченко, Дорошенко и Синельникову, а те обналичивали средства.

Юрия Итина и Алексея Малобродского суд также признал виновными по так называемому делу "Седьмой студии". А директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум в числе виновных не названа.

У здания суда усилены меры безопасности: там выставили ограждения и дежурят полицейские. Хотя заседание началось в 11:00, уже в 10:30 у суда было много публики и журналистов. Полицейские напомнили собравшимся, что нужно соблюдать социальную дистанцию, передает "Интерфакс". Сотрудники правоохранительных органов также требуют, чтобы люди ушли с проезжей части, так как автомобилям трудно проезжать к суду и другим зданиям вокруг.

В суд пришел бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, который тоже является обвиняемым. На вопрос, верит ли он в возможность оправдательного приговора, он ответил: "Не верю, но надеюсь".

Певец Рома Зверь, сыгравший в фильме Серебренникова "Лето" одну из главных ролей, даже не надеется, что массовая поддержка может повлиять на приговор фигурантам дела "Седьмой студии". По его словам, за три года стало ясно, что все митинги и обращения к властям просто не работают. "Мы пришли ради себя. Если б не пришли, это значит, что-то с нами не так", - сказал он "Открытым медиа".

Об уголовном деле стало известно в мае 2017 года, когда прошли обыски в "Гоголь-центре". По делу проходят создатель "Седьмой студии" Серебренников, Малобродский, экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум. Дело бывшего главного бухгалтера организации Нины Масляевой, признавшей вину и давшей нужные следствию показания, выделено в отдельное производство.

По итоговой версии обвинения, Серебренников и другие фигуранты дела "Седьмой студии" похитили 129 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах этой организации Минстерством культуры на театральный проект "Платформа". По версии следствия, деньги были обналичены и растрачены. Подсудимые вину не признают и говорят, что все потратили на постановки в рамках проекта. Первоначально следствие вменяло им хищение 133 млн рублей, но потерпевшая сторона - Минкультуры - 17 июня снизило исковые требования к фигурантам на 4 млн рублей.

Экспертиза, проведенная во время второго процесса по инициативе гособвинения, установила, что нормативная стоимость мероприятий "Платформы" при выделенных на нее из бюджета 216,5 млн рублей. составляла около 87,5 млн рублей. Разница между этими значениями и принята за нанесенный ущерб.

Вместе с тем, экспертиза, которая была проведена при первом рассмотрении дела показала, что рыночная стоимость мероприятий "Платформы" составила 260 млн рублей, то есть почти на 40 млн рублей больше, чем ему было выделено. Защита настаивает на правильности именно этой экспертизы.

При этом обе группы экспертов, которые занимались экспертизами на стадии судебных разбирательств, пришли к выводу, что определить общую сумму всех расходов "Седьмой студии" в 2011-2014 годах не представляется возможным из-за отсутствия в материалах уголовного дела документов бухгалтерского учета.

По версии защиты, все деньги, выделенные Седьмой студии" из бюджета, тратились на нужды "Платформы", а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования. При этом защита не отрицает, что почти вся бухгалтерия "Седьмой студии", которая могла бы доказать невиновность фигурантов, была уничтожена после закрытия "Платформы", однако настаивает, что незаконным обналичиванием денежных средств в АНО занималась бухгалтерия.

Незадолго до окончания процесса почти 4000 деятелей культуры призвали министра культуры Ольгу Любимову отозвать гражданский иск к фигурантам дела. В пресс-службе министерства напомнили, что ведомство является потерпевшей стороной в деле, и отказались комментировать дело до вынесения приговора.

Гособвинитель попросил для Малобродского пять лет лишения свободы, Итину и Апфельбаум - по четыре года. Также он просил суд назначить всем крупные штрафы и взыскать с них 129 млн рублей в пользу Минкультуры.

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