Утром четверга начали появляться первые фотографии с избирательных участков. Большинство из них имели всем привычный вид. В такой обстановке, например, голосовал лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.

Многим обычным людям тоже удалось проголосовать в понятной обстановке.

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Но вскоре в соцсетях стали появляться свидетельства с избирательных участков, которые работают в неожиданном формате.

Сначала председатель приморского отделения "Партии Роста" Кирилл Батанов опубликовал видео из Владивостока, где один из участков оборудован в багажнике автомобиля.

В участковой комиссии изданию объяснили, что голосование проводят таким способом из-за дождя.

В то же время глава ЦИК Элла Памфилова в четверг заявила, что такое невозможно.

"Никто не голосует на лавочках и на багажниках машин. Никакого голосования на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет", — сказала она на заседании ЦИК.

Такую же, как во Владивостоке, технологию решили применить и в Еврейской автономной области.

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Сегодня досрочно проголосовал ЗА поправки в конституцию РФ на придомовой территории. Считаю, что такая возможность позволит не переполнять избирательные участки людьми 01.07.2020 и снизит риски распространения вирусных инфекций в том числе COVID19, режим ограничений по ЕАО еще не снят. Друзья голосуйте, не дайте это сделать за вас!!! #поправкивконституцию #голосование #голосуемвместе #евгенийрекеда #главаоблучье
A post shared by Евгений Рекеда (@rekeda_evgeniy) on Jun 25, 2020 at 2:17am PDT

Существует также модификация избирательного участка, работающего на каменной плите.

Еще один вариант — голосование на пне.

Во многих регионах на улице были установлены шатры для голосоваиня. А в иных случаях было решено обойтись и без них.

При этом законодательство России не запрещает проводить на улице голосование по внесению поправок в Конституцию. Издание "Медуза" обратило внимание на рекомендации по голосованию в условиях пандемии коронавируса, утвержденные еще 10 июня.

В частности, в них говорится, что если помещение, где обычно проводят голосование, не соответствует требованиям эпидемиологической безопасности, можно оборудовать площадку на открытом воздухе.

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⚡В Можайском городском округе открылись участковые избирательные комиссии, расположенные на придомовой территории. Одна из них находится по адресу: город Можайск, улица Московская, д. 32. Мы проверили работу УИК №1577. 😷🧤✍️Первое, что мы отметили, это соблюдение всех норм безопасности: одноразовые медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства, ручки…Очень удобно и просто голосовать, необходимо только захватить с собой паспорт. К 12 часам дня уже проголосовало 10 человек.‼️Приглашаем жителей домов № 30, 32, 34 по ул. Московская прийти на этот участок и проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. #МосОблДума #ЕдинаяРоссия #депутатСердюкова #ИдунаПоправку #голосование #Можайскийгородскойокруг
A post shared by Татьяна Сердюкова (@serdyukova.t) on Jun 25, 2020 at 2:33am PDT
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В России и на Ставрополье с сегодняшнего дня начинается голосование по поправкам в Конституцию РФ.🇷🇺🇷🇺🇷🇺 ⠀ ☑️Отдать свой голос по вопросу изменений в основной закон страны можно с 25 июня по 1 июля. Для этого нужно прийти на свой избирательный участок или пригласить членов участковой комиссии к себе домой. ⠀ ⚪️На Ставрополье около 1400 избиральных участков. Все они оснащены средствами индивидуальной защиты и продезинфицированы. ⠀ 🔵Голосование организовано в соответствии с рекомендациями комиссии по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными Роспотребнадзором и согласованными с ЦИК России. ⠀ ⠀ ⠀#ОГ26 #Конституция2020
A post shared by Молодая Гвардия Ставрополье (@mgerstav) on Jun 25, 2020 at 3:21am PDT

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