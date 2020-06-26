Утром четверга начали появляться первые фотографии с избирательных участков. Большинство из них имели всем привычный вид. В такой обстановке, например, голосовал лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
Многим обычным людям тоже удалось проголосовать в понятной обстановке.
Но вскоре в соцсетях стали появляться свидетельства с избирательных участков, которые работают в неожиданном формате.
Сначала председатель приморского отделения "Партии Роста" Кирилл Батанов опубликовал видео из Владивостока, где один из участков оборудован в багажнике автомобиля.
В участковой комиссии изданию объяснили, что голосование проводят таким способом из-за дождя.
В то же время глава ЦИК Элла Памфилова в четверг заявила, что такое невозможно.
"Никто не голосует на лавочках и на багажниках машин. Никакого голосования на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет", — сказала она на заседании ЦИК.
Такую же, как во Владивостоке, технологию решили применить и в Еврейской автономной области.
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Сегодня досрочно проголосовал ЗА поправки в конституцию РФ на придомовой территории. Считаю, что такая возможность позволит не переполнять избирательные участки людьми 01.07.2020 и снизит риски распространения вирусных инфекций в том числе COVID19, режим ограничений по ЕАО еще не снят. Друзья голосуйте, не дайте это сделать за вас!!! #поправкивконституцию #голосование #голосуемвместе #евгенийрекеда #главаоблучье
Существует также модификация избирательного участка, работающего на каменной плите.
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Придомовое голосование открыто УИК 13 Пушкина 193,195 #Конституция2020 #ОГ19 #Наблюдатель #НОМ
Еще один вариант — голосование на пне.
В селе Комаровка Ульяновской области выборы проходят в торжественной обстановке. На участке подняли флаг России. pic.twitter.com/KArkce8eiA— Daniil Ken (@daniilken) June 25, 2020
Во многих регионах на улице были установлены шатры для голосоваиня. А в иных случаях было решено обойтись и без них.
При этом законодательство России не запрещает проводить на улице голосование по внесению поправок в Конституцию. Издание "Медуза" обратило внимание на рекомендации по голосованию в условиях пандемии коронавируса, утвержденные еще 10 июня.
В частности, в них говорится, что если помещение, где обычно проводят голосование, не соответствует требованиям эпидемиологической безопасности, можно оборудовать площадку на открытом воздухе.
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⚡В Можайском городском округе открылись участковые избирательные комиссии, расположенные на придомовой территории. Одна из них находится по адресу: город Можайск, улица Московская, д. 32. Мы проверили работу УИК №1577. 😷🧤✍️Первое, что мы отметили, это соблюдение всех норм безопасности: одноразовые медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства, ручки…Очень удобно и просто голосовать, необходимо только захватить с собой паспорт. К 12 часам дня уже проголосовало 10 человек.‼️Приглашаем жителей домов № 30, 32, 34 по ул. Московская прийти на этот участок и проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. #МосОблДума #ЕдинаяРоссия #депутатСердюкова #ИдунаПоправку #голосование #Можайскийгородскойокруг
Эти лавочки во дворе называются "участком для голосования по поправкам в Конституцию". Главное урны для бюллетеней не перепутать:)
рп. Линево, Искитимский район. pic.twitter.com/CqtkxGaPaW
— Штаб Навального в Новосибирске (@teamnavalny_nsk) June 25, 2020
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В России и на Ставрополье с сегодняшнего дня начинается голосование по поправкам в Конституцию РФ.🇷🇺🇷🇺🇷🇺 ⠀ ☑️Отдать свой голос по вопросу изменений в основной закон страны можно с 25 июня по 1 июля. Для этого нужно прийти на свой избирательный участок или пригласить членов участковой комиссии к себе домой. ⠀ ⚪️На Ставрополье около 1400 избиральных участков. Все они оснащены средствами индивидуальной защиты и продезинфицированы. ⠀ 🔵Голосование организовано в соответствии с рекомендациями комиссии по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными Роспотребнадзором и согласованными с ЦИК России. ⠀ ⠀ ⠀#ОГ26 #Конституция2020
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