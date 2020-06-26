По словам Тихановской, которые приводит DW, с одной стороны она бы «хотела от этого [выборов] освободиться, мне хочется жить моей спокойной жизнью. Но без Сергея это уже не будет такая жизнь. С другой стороны, я думаю, что это [регистрация] было бы более безопасно для меня. Просто так кандидата в президенты за что-то привлечь уже гораздо сложнее».

Она подчеркнула, что «все так быстро меняется, мы должны слушать народ, это ведь не только наше решение».

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Тихановская не исключает, что оппоненты режима смогут договориться, чтобы не размазывать протестные голоса.

«Я как слепой котенок, я не знаю, как правильно поступить. Но если меня зарегистрируют, я пойду дальше. А там, кто знает, может, и в бюллетене окажусь», — заявила претендент.

Светлана Тихановская отметила, что когда у нее возникали мысли о снятии, она «советовалась с нашими людьми: если сниматься, то в пользу кого?»

«Мнения разделились. Я не могу сказать, кому бы я отдала предпочтение, потому что это неуместно. Но мне все говорили не сниматься. Я думаю, это было бы предательством — по отношению к Сергею, прежде всего. Поэтому я не решилась сняться», — подчеркнула она.

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