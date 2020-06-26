Коронавирус: ВОЗ тревожит ситуация в бывших советских республиках, на Балканах и в Швеции

Число заболевших Covid-19 в 11 странах Европы и бывшего СССР, в том числе в Молдове, Украине, Армении, Азербайджане, Казахстане и Кыргызстане, вновь начало расти после снятия карантинных мер, отметила Всемирная организация здравоохранения.

Организация заметила тревожную тенденцию в 11 странах: Армении, Швеции, Молдове, Северной Македонии, Азербайджане, Казахстане, Албании, Боснии и Герцеговине, Кыргызстане, Украине и Косове.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что в 30 странах был зафиксирован рост числа новых случаев заражений за последние две недели.

"В 11 из этих стран рост числа заражений привел к существенному возобновлению [пандемии]. Если ничего не предпринимать, то системы здравоохранения в Европе вновь будут перегружены", — сказал он.

Подниматься на Эйфелеву башню опять можно. Но по лестнице

В Париже вновь открылась одна из главных достопримечательностей города — Эйфелева башня. Из-за пандемии коронавируса она три месяца не принимала посетителей.

Однако гостям, желающим увидеть Париж с высоты птичьего полета, придется подготовиться к серьезной физической нагрузке. Лифты башни закрыты до 1 июля, поэтому подняться наверх можно лишь по лестнице. Чтобы оказаться на самом верху, нужно преодолеть 1665 ступеней, но пока что можно довольствоваться лишь вторым уровнем (674 ступени), все, что над ним — закрыто.

На сайте Эйфелевой башни сообщается, что для подъема потребуется 30-45 минут, но это зависит от физической подготовки посетителей. Семьям с маленькими детьми или людям со слабым здоровьем рекомендуется временно отказаться от посещения достопримечательности.

Выявление контактов в Англии

За прошедшие три недели более 100 тыс. человек в Англии получили предписание самоизолироваться после контакта с людьми, заразившимися коронавирусом. Это происходит в рамках программы по борьбе с распространением инфекции.

Эта программа действует с конца мая. За это время она получила данные более 20 тыс. человек, у которых тест на коронавирус дал положительный результат.

25% заразившихся отказались предоставлять данные людей, с которыми они контактировали. Остальные передали контакты почти 130 тыс. своих контактов. Удалось связаться с почти 114 тыс. человек. Им было предписано самоизолироваться дома.

В Австрии вновь откроются бордели

В Австрии с 1 июля вновь смогут открыться бордели. По информации Austria Press Agency, министерство здравоохранения и представители секс-работников страны разрабатывают правила гигиены, которые станут обязательными при посещении публичных домов.

Как ранее сообщила глава благотворительного центра помощи секс-работникам Ева ван Раден, из-за пандемии многие из них остались без средств к существованию. По ее словам, стало звучать все больше призывов с требованием запретить проституцию в стране. По словам Раден, это было бы неправильно, поскольку тогда проституция уйдет в тень и криминализируется.

Помимо Австрии с 1 июля планируют разрешить работу борделей и Нидерланды. В Греции они открылись на прошлой неделе. Правила посещения там подразумевают обязательное ношение масок, ограничение по 15 минут на посетителя, бесконтактную оплату. Также посетители обязаны предоставить свои контактные данные.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!