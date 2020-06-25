Лукашенко рассказал, какие страны "кукловодят" его вероятными соперниками на выборах

Александр Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы, а заодно вспомнил о предстоящих президентских выборах, сообщает пресс-служба президента.

Высказываясь о текущей ситуации в стране, Лукашенко отметил, что сейчас в интернете активно распространяются «жуткие фейки», с помощью которых хотят дискредитировать власть. Некоторые из таких вбросов, сказал президент, его просто удивляют.

— Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 млн долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет. И наглецы печатают документ, где 800, там на иностранном языке, но там нет печатей, ничего. Люди же не понимают, что это такое. Это ж не то, что мы даем документы банковские со счетами, — заявил Лукашенко.

Он считает, что «такие фейки будут постоянно». И это надо иметь в виду, с этим жить и бороться.

— Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими» (видимо, речь идет о бывшем после России в Беларуси Михаиле Бабиче. — Прим. TUT.BY), «незыгарями» из России, — добавил он. — Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это. По военнослужащим даже. Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее. Люди, особенно молодежь, которые там сидят (в телеграм-каналах. — Прим. TUT.BY), этого же не понимают. И они смотрят: даже в Службе безопасности против президента. Вот такие фейки, и мы с этим должны жить. Но мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит.

Лукашенко обратил внимание, что оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно.

— Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела, — заявил Лукашенко.

— Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем, — добавил он.

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