Еврокомиссия одобрила пакет госпомощи авиакомпании Lufthansa

Согласие Брюсселя на предоставление помощи со стороны государства напрямую связано с соблюдением ряда условий, в том числе "мер по ограничению нарушений правил конкурентной борьбы".

Европейская комиссия одобрила пакет финансовой помощи, который правительство ФРГ намерено предоставить авиакомпании Lufthansa. Как заявила в четверг, 25 июня, вице-председатель Еврокомиссии Маргрет Вестагер, "эта значительная сумма поможет авиакомпании пережить кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, особенно сильно ударивший по авиационному сектору".

По ее словам, согласие Брюсселя на предоставление помощи со стороны государства напрямую связано с соблюдением различных условий, в том числе "мер по ограничению нарушений правил конкурентной борьбы". В частности, Lufthansa обязуется уступить конкурентам в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена максимум по 4 стояночных места и 24 взлетных и посадочных слота. Эти условия еще должно одобрить общее собрание акционеров авивконцерна, которое соберется сегодня во Франкфурте-на-Майне.

Кроме того, по словам вице-председателя Еврокомиссии, до тех пор, пока государство полностью не выйдет из числа акционеров, будет действовать "запрет на выплату дивидендов и выкуп акций". Также будут введены ограничения на зарплаты менеджеров концерна. Если через шесть лет после начала оказания помощи в Брюсселе возникнут сомнения по поводу выхода государства из состава акционеров, Еврокомиссии должен быть представлен план реструктуризации Lufthansa.

Помощь Lufthansa составит 9 млрд евро

Предложенный правительством Германии пакет помощи авиакомпании в общей сложности составляет 9 млрд евро. Lufthansa получит кредит на три года в размере 3 млрд евро от государственного банка KfW и ряда частных банков. Фонд стабилизации экономики (WSF), созданный Берлином в ходе эпидемии коронавируса и дающий возможность государству в случае необходимости приобретать долю в крупных компаниях, оказавшихся из-за кризиса на грани разорения, выделит концерну в общей сложности 5,7 млрд евро в виде бессрочного негласного вклада. Еще на 300 тысяч евро WSF приобретет 20-процентный пакет акций Lufthansa. После принятия пакета финпомощи государство получит два места в наблюдательном совете авиакомпании. Как заявили в министерстве финансов Германии, их займут независимые эксперты.

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