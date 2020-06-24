Борис Немцов выиграл суд у Юрия Лужкова посмертно. Решение огласил ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека присудил дочери оппозиционного российского политика Бориса Немцова Жанне Немцовой компенсацию в 20 800 евро за нарушение в РФ права ее отца на свободу выражения мнения (статья 10 Европейской конвенции по правам человека). Решение связано с тяжбой между Немцовым и мэром Москвы Юрием Лужковым. Оба участника процесса уже умерли.

В 2009 году Немцов вместе с Владимиром Миловым выпустили доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе. Мэрия и Юрий Лужков объявили, что будут судиться за клевету.

В "Коммерсанте" вышла статья Марии-Луизы Тирмастэ об этом докладе и о грядущем судебном разбирательстве. В публикации пресс-секретарь мэра Сергей Цой отмечал, что Немцов и Лужков - "разновеликие фигуры": "Что их равнять?! Лужков - это фигура, а Немцов - ничего, в тысячекилометровом приближении не сравнится с мэром столицы".

Немцов в той же статье выражал готовность представить доказательства коррупции мэра в суде и добавил: "Я абсолютно согласен с Цоем, что мы с Лужковым разновеликие фигуры: я считаю, что Лужков - коррупционер и вор, а я - нет!".

После этого Юрий Лужков потребовал через суд опровержения фраз из доклада: "коррупция в Москве пронизывает фактически все сферы жизнедеятельности" и "вместо декларируемого Лужковым социального равенства на практике в жизни москвичей получается чистой воды обман". Лужков также требовал опровергнуть слова Немцова о том, что московский мэр - "вор и коррупционер". Кроме того, мэр и правительство в качестве компенсации решили получить от Немцова 5 млн рублей, а еще столько же - от газеты "Коммерсант".

30 ноября 2009 года Замоскворецкий районный суд столицы признал эти утверждения клеветническими и взыскал с Немцова и ИД "Коммерсант" по 500 000 рублей компенсации в пользу Лужкова. Это решение подтвердил Мосгорсуд, передает "Интерфакс".

После завершения процесса журнал "Власть" подсчитал, что эта тяжба стала уже 55-й победой Лужкова в роли истца при отсутствии поражений. А Немцов после решения Замоскворецкого суда по иску мэра говорил, что считает это своей победой.

Тогда же Борис Немцов обещал выпустить свой доклад про Юрия Лужкова большим тиражом и раздавать его на улицах столицы. Спустя несколько месяцев, в сентябре 2010 года Юрий Лужков был отправлен в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", сообщает "Эхо Москвы".

Летом 2010 года Борис Немцов обжаловал решения российских судов в Страсбурге. На завершение разбирательства ушло еще 10 лет. За это время умерли как истец, так и ответчик. Борис Немцов был застрелен в 2015 году рядом с Кремлем, причем к организации преступления оказались причастны чеченские силовики. Это политическое убийство не расследовано до конца до сих пор, к ответственности привлечены лишь исполнители.

Юрий Лужков умер в конце 2019 года. "Вора и коррупционера", как его называл Немцов, похоронили с государственными почестями. Траурную церемонию посетил президент Владимир Путин, который позднее подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра.

В запоздалом для участников разбирательства решении ЕСПЧ указывает, что взысканная в пользу Лужкова российским судом сумма не преследовала "насущной социальной потребности" и не была необходима в демократическом обществе. Кроме того, назначение необоснованно высокой суммы компенсации (Лужкову суммарно был присужден 1 млн рублей) оказывает сковывающее воздействие на свободу выражения мнений.

Также суд указал, что газета "Коммерсант" и написавшая статью журналистка не должны нести ответственность за клевету, так как опубликовали не собственное выступление, а комментарий Немцова.

"Суд вновь подтверждает свой неизменный подход, согласно которому ответственность лица за диффамацию не должна выходить за рамки его собственных слов. Наказание журналиста за содействие распространению заявлений, сделанных другим лицом, серьезно затруднило бы вклад прессы в обсуждение вопросов, представляющих общественный интерес, и не должно предусматриваться, если только для этого нет особо веских причин", - отмечают в ЕСПЧ.

ЕСПЧ указал, что поскольку факты и выводы из доклада не были должным образом расследованы, то нельзя утверждать, что они были неверными. Кроме того, в докладе указывается, что значительная часть утверждений была взята из открытых источников, передает РБК.

Заявления оппозиционера "Коммерсанту" суд посчитал ответом на жесткий комментарий пресс-секретаря мэрии Сергея Цоя, который назвал Лужкова и Немцова разновеликими фигурами.

Жанне Немцовой как наследнице политика ЕСПЧ присудил требуемую компенсацию в 12 994 евро и 7800 евро компенсации морального ущерба.

В интервью DW дочь политика пообещала, что полученную компенсацию перечислит в Фонд Бориса Немцова. Говоря о книге "Лужков. Итоги", она назвала ее одним из уникальных докладов, который привел к уходу Лужкова с поста мэра Москвы.

"Да, европейское правосудие небыстрое - но и неотвратимое, - написал на своей странице в Facebook адвокат Вадим Прохоров. - Европейский суд, как мы и ожидали, признал правоту Бориса Немцова в его споре с Юрием Лужковым - о чем мы всегда говорили в наших судебных баталиях еще в 2009 - 2010 гг."

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