На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5

На юге Мексики произошло мощное землетрясение. Национальная сейсмологическая служба страны (SSN) оценила его магнитуду в 7,5. По ее информации, эпицентр находился в Тихом океане - в 23 км к югу от города Крусесита штата Оахака, а гипоцентр - на глубине 5 км. Геологическая служба США (USGS) сообщает о подземном толчке магнитудой 7,4 с эпицентром на суше (в 12 км к юго-западу от населенного пункта Санта-Мария-Сапотитлан) и гипоцентром на глубине 26 км. В настоящее время фиксируются многочисленные афтершоки.

В населенных пунктах штата Оахака повреждены здания (включая больницу с зараженными коронавирусной инфекцией в Уатулько), но обошлось без серьезного ущерба. Произошли оползни, в результате одного из которых погиб человек, другой получил ранения. Кроме того, из-за землетрясения возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Салина-Крус, его работа прервана, передает телеканал Once Noticias.

Подземные толчки ощущались также в федеральном столичном округе Мехико и штатах Мехико, Герреро, Веракрус, Пуэбла, Тласкала, Идальго, Мичоакан, Табаско, Чьяпас и Морелос. Информация о серьезных происшествиях пока не поступала.

Землетрясение привело к небольшому цунами, которое также не нанесло большого ущерба. Предупреждения были объявлены в Мексике и соседних странах - Гватемале, Сальвадоре и Гондурасе. В штатах Оахака и Чьяпас жителей предупредили о том, что высота волн может составить 113 см. Но она была меньше: 71 см в городе Салина-Крус и 68 см в городе Акапулько, в других районах региона волны не превышали 30 см, информирует Объединенный американский военно-морской центр по предупреждению о тайфунах (JTWC).

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