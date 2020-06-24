Путин назвал отложенный из-за коронавируса парад в честь 75-летия Победы парадом "в честь священной правды" о войне

В Москве проходит военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня из-за эпидемии коронавируса. В этот день в 1945 году на Красной площади состоялся исторический парад Победы.

К параду готовились в авральном режиме. Первая репетиция в подмосковном Алабино состоялась 8 июня. Из-за пандемии в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Всем выдали медицинские маски и перчатки, контакты с гражданскими запретили. Военнослужащие прошли тест на коронавирус, им регулярно измеряли температуру, при малейшем подозрении на недомогание немедленно изолировали.

В этом году парад продлится не час, как обычно, а полтора. В смотре участвуют более 13 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц наземной военной техники, 75 самолетов и вертолетов. Свои делегации на парад направили оборонные ведомства Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркмении.

Из 20 приглашенных иностранных лидеров в Москву приехали 13: президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

От визита в Москву отказались из-за коронавируса премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Руководство Израиля объяснило отказ не только вирусом, но и сложной политической ситуацией, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сослался на 63-летний юбилей - возраст пророка Мухаммеда, а президент Хорватии Зоран Миланович - на поломку личного самолета.

В числе почетных гостей на трибунах - ветераны, предварительно отправленные в двухнедельный карантин, члены правительства, врачи и волонтеры.

Путин: этот парад в честь "священной правды" о войне (РЕЧЬ)

Уважаемые граждане России!

Дорогие ветераны!

Наши уважаемые зарубежные гости!

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!

Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперёд и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте.

В этом году традиционные торжества в честь Победы проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля состоялся легендарный парад победителей.

Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью.

От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамёна и штандарты нацистов - как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения.

По Красной площади прошли сводные полки фронтов и флотов. И в их чеканном, стальном марше незримо присутствовали все, кто отважно, не жалея себя бился за Родину, кто с Победой вернулся домой, и миллионы воинов, навеки оставшихся на полях сражений.

Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришёл с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас.

Объявляется минута молчания.

Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ - миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза.

На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии.

И невозможно даже представить, что стало бы с миром - не встань на его защиту Красная Армия.

Её солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать Победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине.

Наш долг - помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.

В 1941 году свыше 80 процентов вооружённых сил Германии и её сателлитов были сосредоточены против СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплочённостью советских граждан.

Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более шестисот дивизий врага, уничтожил 75 процентов от общего числа самолётов, танков, артиллеристских орудий противника и до конца, до победной точки прошёл свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь.

В этом и состоит главная, честная, ничем не замутнённая правда о войне. Мы обязаны её беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам. Сегодняшний военный парад - в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны.

Сейчас вместе с российскими воинами пройдут в парадных расчётах представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете.

Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение победы, значение второго фронта, открытого в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов вооружённых сил всех государств антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы.

Мы знаем и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность - человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь.

Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки.

Среди них - создание общей надёжной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз.

Дорогие друзья!

Сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах. Но невозможно разделить их единый, великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения. Этот подвиг безо всякого преувеличения, является достоянием всего человечества.

Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмерна. Своей жизнью, своей судьбой вы доказали, как важно уметь защищать ценности мира, гуманизма и справедливости.

Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкла. Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим.

Слава поколению, победившему нацизм!

Слава героям Отечественной войны!

Рекордное число военной техники и военные из стран бывшего СССР

В пешем строю прошли солдаты и офицеры Вооруженных сил России, а также служащие других ведомств и иностранные военные - из Азербайджана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркменистана - по 70 человек в каждой "коробке".

По брусчатке прошли почетные караулы, исторические роты в униформе времен Великой Отечественной войны, расчеты суворовских, нахимовских и кадетских училищ, полки Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск; рота Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, рота инженерных войск, батальоны войск радиационной, химической и биологической защиты и войск связи, рота железнодорожных войск, батальоны МЧС России и Росгвардии, парадные расчеты Западного военного округа, а также сводный военный оркестр.

Десять расчетов были в форме времен Великой Отечественной войны - это первая столь масштабная историческая реконструкция, передает РИА "Новости". Вооружение пехотинцев - самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева. Следом за по брусчатке пройдут 30 танков Т-34-85 и семь самоходок Су-100.

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники - 234 единицы. Вслед за машинами времен Великой Отечественной войны проехали современные бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун" разных модификаций, боевые машины пехоты (БМП-2М "Бережок", БМП-3, "Курганец-25" и Т-15 "Армата"), боевые машины поддержки танков (БМПТ), танки (Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-14 "Армата", Т-90М), самоходные гаубицы ("Мста-СМ", "Коалиция-СВ"), реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные комплексы ("Тор-М2", "Бук-М3"), зенитные ракетные системы (С-300В4, С-350, С-400), боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А, ТОС-2), инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ), зенитные ракетно-пушечные комплексы ("Панцирь-С", "Панцирь-СМ", "Панцирь-СА"), береговые ракетные комплексы "Бал", бронеавтомобили "Урал" и "Патруль", а также автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения "Ярс" и бронетранспортеры "Бумеранг".

Среди новинок - модернизированные основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ, предназначенные для службы в арктических регионах; реактивная система залпового огня "Торнадо-С", сменившая "Смерч"; зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь" и тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" на колесном шасси, обновленные боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок" и береговые российские комплексы "Бал".

Воздушную часть парада представляют 75 самолетов и вертолетов с экипажами оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации: истребители Су-35, Су-30, МиГ-29СМТ, Су-57, фронтовые бомбардировщики Су-24М2 и Су-34, штурмовики Су-25, перехватчики МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, а также боевые вертолеты Ми-35М, Ка-52 и Ми-28. Замыкает строй по традиции шестерка штурмовиков Су-25 с дымовой завесой в цветах государственного флага России.

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