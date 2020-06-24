Путин предложил повысить подоходный налог для богатых

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам предложил с 2021 года повысить подоходный налог для россиян, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. По его словам, налог вырастет с 13 до 15%, но облагаться повышенным налогом будет только та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей.

По словам российского президента, это должно принести бюджету до 60 млрд рублей в год. Путин заявил, что эти средства пойдут на помошь больным детям.

Телеобращение Путина в целом было посвящено пандемии коронавируса и ее влиянию на экономику России. Он поблагодарил россиян за взаимную поддержку в нелегкие времена и отметил, что в ряде регионов обстановка все еще сложная. В связи с этим он заявил, что разумные ограничения должны сохраняться.

Путин пообещал сохранить некоторые из мер поддержки экономики. В частности, в июле и августе сохранятся повышенные выплаты безработным, также в июле будет произведена еще одна единовременная выплата на детей до 16 лет. Сохранятся и льготные кредиты для пострадавших отраслей.

Помимо этого российский президент предложил совершить так называемый "налоговый маневр" в IT-отрасли. Ставку страховых взносов для IT-компаний снизят с 14 до 7,6%, а ставка налога на прибыль - с 20 до 3%. По словам Путина, этот маневр уже одобрен.

"Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берёт своё, входит в привычное русло, в нормальный ритм", - сказал Путин.

Ранее во вторник обращение Путина анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Телеобращение Владимира Путина будет о текущем моменте, о итогах борьбы, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом", - говорил он.

На прошлой неделе Интерфакс со ссылкой на информированные источники сообщал, что Путин обратится к россиянам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию.

Но тогда один из собеседников агентства говорил, что обращение состоится между днем голосования 1 июля и парадом Победы 24 июня. Другой же говорил, что среди возможных дат рассматриваются 29 и 30 июня. Голосование о поправках в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля.

За последние сутки в России было выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Это минимум с 30 апреля (тогда было 7 099 случаев). Число регистрируемых случаев снижается пятый день подряд.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!