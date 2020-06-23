Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам

Суд в Бишкеке приговорил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции. На нем висят ещё несколько тяжких обвинений, включая убийство, захват заложников и организацию массовых беспорядков.

"Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества", - заявил судья Первомайского суда Бишкека Эмильбек Каипов, которого цитирует Интерфакс.

Гособвинение просило для экс-президента 15 лет лишения свободы.

Атамбаев был задержан в августе прошлого года. Этому предшествовало вооруженное противостояние у его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области, в 20 километрах от Бишкека.

Первая попытка спецназа задержать экс-президента оказалась неудачной - сторонники бывшего президента смогли отбить атаку силовиков, при штурме пострадали не менее 70 человек с обеих сторон. Один человек - заместитель командира спецподразделения ГКНБ "Альфа" - погиб.

На следующий день силовики предприняли новый штурм, в операции участвовали около 2 тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Атамбаев сдался. Его обвиняли в том, что он открыл огонь на поражение по участникам операции по его захвату.

До этого Атамбаев находился в статусе свидетеля, но отказывался приходить на допрос.

Нынешнее дело против бывшего президента связано с незаконным, по мнению следствия, освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева.

Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, после чего выехал в Чечню. Созданная по факту освобождения Батукаева парламентская комиссия в 2013 году установила, что к выезду Батукаева были причастны высокопоставленные члены правительства.

Расследование не было завершено, но в прошлом году МВД заявило о его возобновлении. Были задержаны бывшие вице-премьер Шамиль Атаханов и министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также сотрудники минздрава, которые, по версии следствия, ложно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание.

Атамбаев занимал пост президента страны с декабря 2011-го до ноября 2017 года. Он - один из участников "тюльпановой революции" 2005 года, был сначала министром, а потом главой правительства. С поста премьера перешел на пост президента, победив на выборах в первом туре. Это была его третья попытка избраться президентом.

Его преемник Сооронбай Жээнбеков пришел к власти в 2017 году как демократически избранный преемник Атамбаева и продолжатель его политики.

Политическое противостояние между действующим и бывшим президентами началось с личного конфликта, рассказывали Би-би-си эксперты. Конфликт перерос в открытое противостояние после того, как несколько человек из команды Атамбаева были арестованы по уголовным делам.

Жээнбеков подписал закон, позволяющий привлекать бывших президентов к уголовной ответственности. Вскоре против Атамбаева были выдвинуты обвинения в коррупции. Решением парламента с него была снята неприкосновенность, сам он называл свое преследование политически мотивированным и отказывался ходить на допросы.

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