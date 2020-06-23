Адвокат рассказал, как задерживали Бабарико и какие у него условия в "американке"

У претендента на президентский пост, экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико несколько профессиональных защитников. Один из них — известный адвокат Александр Пыльченко. Он рассказал изданию «Народная Воля» некоторые подробности дела, мы выбрали самое интересное.

Как задерживали Бабарико

Александр Пыльченко рассказал, как был задержан Виктор Бабарико.

— Утром 18 июня, около 9 часов утра, он выезжал в город. Вез с собой подписные листы для их подачи в комиссию. Недалеко от деревни Мочаны, где он проживает, на пустынной проселочной дороге возле кладбища его остановил сотрудник ГАИ. Пока он подавал ему документы, к машине подбежали несколько человек. Виктор Дмитриевич попросил представиться, ему что-то тыкнули под нос, но он ничего не успел прочесть. Бабарико вывели из-за руля автомобиля, усадили на заднее сиденье его Tesla. Виктор Дмитриевич сказал, что, если к нему имеются вопросы, он готов по первому требованию органа расследования прибыть в указанные место и время. На это ему ответили: довезем. Бабарико заявил, что расценивает это как похищение, и потребовал пригласить его адвокатов, — рассказал Пыльченко.

Кто-то из тех, кто задерживал Бабарико, сел за руль его машины, и кандидата в кандидаты привезли в ДФР Комитета госконтроля. Личные вещи — планшет, два телефона, часы — бросили в машину на заднее сиденье, а его увели в здание.

Адвокат отмечает, что Виктор Бабарико с первых минут требовал пригласить его защитников, а сам Александр Пыльченко и его коллега Дмитрий Лаевский пытались попасть в здание, но вход закрыли. Не принимали у адвокатов и документы, и жалобу на произвольное необоснованное задержание.

Условия содержания и ответственность за подчиненных

Пыльченко также рассказал об условиях содержания Виктора Бабарико в «американке».

— К персоналу претензий нет. Условия содержания — как у многих. Есть проблемы быта. Из-за недопуска нас к Виктору Дмитриевичу 18 июня он не смог сообщить, какие передать ему личные вещи. Режим приема передач: понедельник, среда, пятница. Так что все это время он был в офисной одежде. Спальное место у него — дополнительное. Так называемый «вертолет» — ставится между другими кроватями на ночь. Это значит, что днем в камере приткнуться некуда.

Журналист Марина Коктыш также поинтересовалась у адвоката, как он расценивает заявление главы КГК Ивана Тертеля о том, что он представить себе не может, что «руководитель банка мог быть не в курсе того, что его работники совершили преступление».

Александр Пыльченко напомнил об аресте бывшего замначальника ГУБОПиК Владимира Тихини и «деле 17», по нему были осуждены сотрудники КГБ и ГУБОПиК, а также о «деле Втюрина». Адвокат отметил, что, судя по озвученной логике, министры и председатели ведомств должны были быть в курсе совершаемых их сотрудниками преступлений.

«Жду не дождусь, когда огласят госСМИ или должностные лица»

Александр Пыльченко в очередной раз отказался назвать статьи уголовного дела, по которым Виктору Бабарико предъявлены обвинения. «Под страхом уголовной ответственности нам, адвокатам, запретили называть статьи Уголовного кодекса, по которым предъявлено обвинение», — отметил он.

— Как я говорил ранее, статьи мы не вправе называть, поэтому я их и не озвучиваю. А с точки зрения содержания обвинения — я удовлетворен, если можно так выразиться. Жду не дождусь, когда его огласят государственные СМИ или должностные лица! Для них ведь тайн предварительного расследования обычно не существует. А у нас появится возможность по нему высказаться.

Комментируя заявления генпрокурора Беларуси Александра Конюка, что в отношении Виктора Бабарико также возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси, адвокат отметил, что тут он ничего не может пояснить.

— Замечу лишь, что такие составы преступлений непросто доказываются… Как шутил когда-то генпрокурор Советского Союза (а может, и не он): главное в ходе следственных действий — не выйти на самих себя.

Адвокат также высказал свою точку зрения на жесткие условия к информации по этому делу.

— Предполагаю, что это связано с проблемами по наличию объективных доказательств. Одно дело — заявить о неопровержимых и многочисленных доказательствах тому, кто их толкует весьма свободно, по своему разумению. Другое — собрать следователю эти доказательства в форме, предусмотренной УПК. И если такая проблемка имеется, то рассчитывать приходится только на «царицу-спасительницу» — полную таинственность и ограничение информации.

«Дело Белгазпромбанка»

Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июня. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что экс-глава Белгазпромбанка «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли кукловоды в „Газпроме“, а может быть, и выше». Тертель заявил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Задержаны около 20 человек.

К вечеру стало известно, что Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ.

19 июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что дело передано КГБ Беларуси. Он также рассказал, что возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси.

20 июня, как сообщили адвокаты, Виктору Бабарико предъявили обвинение. 22 июня КГБ подтвердил факт предъявления обвинения, статья не разглашается.

Всего по делу Белгазпромбанка задержаны 15 человек. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

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