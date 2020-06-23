ФБК: парад "для одного зрителя" только в Москве обойдется не меньше чем в 12 млн евро

NEWSru.com

Только в одной Москве перенесенный на 24 июня парад Победы обойдется не менее чем в миллиард рублей (~12 млн. евро), подсчитал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) на основании данных портала госзакупок. На доставку военнослужащих в столицу потрачено 290 миллионов рублей. На разгон облаков выделено 113 миллионов рублей, на прямую трансляцию - 83 млн.

На создание пресс-центра для журналистов уйдет 254 миллиона рублей, в том числе 2 млн на украшение его цветами. Прием иностранных делегаций, включая их питание, размещение в гостиницах и транспортное обслуживание, обойдется в 86,8 млн рублей. Оформление Красной площади и Васильевского спуска плюс техническое обеспечение мероприятий, согласно порталу госзакупок, стоит 60 млн рублей. Статьи по теме: Посол России в Беларуси: Лукашенко поедет на парад в Москву Макрон не приедет на парад Победы в Москве Стоимость контракта на организацию фотохостинга составляет 47 миллионов рублей, на доставку ветеранам и труженикам тыла поздравлений от президента Владимира Путина - 30 млн рублей. Еще 11,8 млн рублей предусмотрено на брендирование автомобилей для обслуживания иностранных и почетных гостей. "Плюс к этому будут огромные затраты на топливо для БТР-ов, танков, истребителей, вертолетов - они в бюджете министерства обороны, мы их не видим. Раскореженный асфальт в центре Москвы, репетиции эти бесконечные, пробки, которые дорого обходятся экономике города. Маски, перчатки, антисептики", - пишет на своем сайте основатель ФБК Алексей Навальный. Парады также пройдут в большинстве крупных городов, и "это просто денежная река". Кроме того, деньги уже были потрачены на репетиции отмененного парада 9 мая, на авиапарад, разгон облаков и салют. По мнению Навального, после парадов стоит ожидать прироста числа заболевших коронавирусом, на лечение которых тоже потребуются деньги. "И каждый, каждый в стране знает, что вот это вот безумие проводится для одного человека. У этого парада один зритель. <...> И ему лично нужен этот парад, потому что он хочет начать голосование по обнулению своих сроков с чего-то торжественного", - пишет оппозиционер. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме:

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: