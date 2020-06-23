Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов арестован на 15 суток

Мещанский суд Москвы счел, что Петр Верзилов нецензурно выражался, и приговорил его к административному аресту. Сам Верзилов заявил о нападении провокатора после допроса по "московскому делу".

Мещанский районный суд Москвы в понедельник, 22 июня, приговорил издателя российского интернет-издания "Медиазона" и одного из активистов арт-группы Pussy Riot Петра Верзилова к 15 суткам ареста за якобы неоднократную нецензурную брань. Судья упомянула и объяснения самого Верзилова, который заявил, что был сбит с ног провокатором, но не употреблял брань в своей речи.

Петр Верзилов пропал утром 21 июня, сообщив "Медиазоне", что неизвестные люди пытаются проникнуть в его съемную квартиру. Лишь вечером он вышел на связь и рассказал, что его в течение 13 часов допрашивали в полиции в связи с событиями 27 июля 2019 года, когда в Москве прошел митинг за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, закончившийся жестким разгоном демонстрантов.

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После допроса Верзилова отпустили, однако на улице на него напал неизвестный. Затем издателя "Медиазоны" вновь задержали и отвезли в ОВД, где составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Осенью 2018 года Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве с подозрением на отравление. Позднее он прошел курс лечения в берлинской клинике Charite. После выписки он обвинил российские спецслужбы в своем отравлении, увязав его с расследованием убийства троих журналистов в Центрально-Африканской Республике.

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