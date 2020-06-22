В годовщину нападения Гитлера на СССР патриарх Кирилл "сердечно поздравил всех" с "торжественным и скорбным днем"

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (Гундяев) «сердечно поздравил» с «торжественным днем» — годовщиной вторжения Гитлера в СССР. Свою речь патриарх произнес во время церемонии открытия главного храма Минобороны в парке «Патриот».

«Пусть Господь преклонит милость свою над Отечеством нашим, над на народом нашим и нашими Вооруженными силами. Со знаменательным — скорбным, но одновременно торжественным днем — всех вас сердечно поздравляю», — сказал Гундяев.

Ранее стало известно, что патриарх станет настоятелем нового храма. "Это будет патриарший собор, и я буду иметь особое попечение о совершении богослужения, о пастырской деятельности, которое будет совершаться в пределах этого храма, памятуя о том великом значении и о той роли, которые имеют в жизни нашего народа Вооруженные силы", — говорил Кирилл.

Храм строили с осени 2018 года на добровольные пожертвования. Торжественное открытие собора было запланировано на 9 мая 2020 года, однако его перенесли из-за коронавируса.

В апреле стало известно, что на стенах храма будут нанесены мозаичные изображения президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы СССР Иосифа Сталина. После появления информации в СМИ Путин заявил, что в будущем «благодарные потомки оценят наши заслуги», но пока их рано увековечивать таким образом. С учетом этого, РПЦ решила убрать мозаику и сохранить ее для музея.

Задолго до открытия храм оказался в центре скандалов по поводу финансирования. Религиовед и председатель содружества христианских художников «Артос» Сергей Чапнин рассказал The Insider, как патриарх Кирилл под видом чудотворной иконы подарил храму посредственную копию, почему оформители представили Богородицу чуть ли не покровительницей Красной армии и как идея памяти павших трансформировалась в соборе в воинственную новую русскую религиозность.

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