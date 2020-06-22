Фигуранты дела "Сети" в Санкт-Петербурге получили 5,5 и 7 лет колонии

27-летний промышленный альпинист Юлий Бояршинов и 25-летний программист Виктор Филинков признаны виновными в участии в террористическом сообществе "Сеть".

Фигурантов дела "Сети" из Санкт-Петербурга - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова приговорили к 5,5 и 7 годам колонии соответственно. Такое решение принял 2-й Западный окружной военный суд в понедельник, 22 июня, сообщает корреспондент DW. Обвинения настаивало на лишении свободы на срок 6 и 9 лет.

27-летнего промышленного альпиниста Юлия Бояршинова и 25-летнего программиста Виктора Филинкова признали виновными в участии в запрещенном в России террористическом сообществе "Сеть". Филинков не признал свою вину, утверждая, что данные им ранее показания были получены под пытками. В свою очередь Бояршинов вину признал и согласился сотрудничать со следствием.

У здания суда собрались десятки людей, чтобы выразить свою поддержку Бояршинову и Филинкову. Полиция задержала около 20 человек, в том числе бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии, которая впервые сообщила о пытках в отношении Филинкова, Яну Теплицкую и супругу Юлия Бояршинова.

В Петербурге сегодня оглашают приговор двум фигурантам дела "Сети". Вот что происходит прямо сейчас у здания суда. Молодой человек зажег файер и приковал себя наручниками к ограде, передает корреспондент DW pic.twitter.com/XrITCBdQ6q — DW на русском (@dw_russian) June 22, 2020

Дело "Сети"

Всего по делу "Сети" проходят 11 фигурантов из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. ФСБ занимается его расследованием с осени 2017 года. По версии следователей, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились в сообщество, чтобы устроить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, проходивших в России в 2018 году, и тем самым дестабилизировать обстановку в стране.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых фигурантов дела "Сети" к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет. Осужденные не признали свою вину и заявили, что давали показания под пытками.

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