ФОТО: В Риге отметили 50-летие "жигулей"

21 июня в честь 50-летия выхода с конвейера первого автомобиля ВАЗ в Риге прошел пробег "Apkārt Rīgai". В мероприятии участвовало около пятидесяти машин, самая новая из которых была выпущена в 1980-х годах.

На преодоление маршрута вокруг Риги с посещением Мангальсалского мола, Этнографического музея, Музея Даугавы на острове Доле, Даугавгривской крепости и других достопримечательностей у энтузиастов Латвийского клуба антикварных автомобилей ушел весь день. Завершился пробег на дамбе AB.

Портал Delfi отмечает, что одним из самых необычных участников пробега стал автомобиль ВАЗ-2103 (желтого цвета, номер EE-2103). Это экспортный вариант машины, на которой одометр отмечает пробег в милях. Машина была отправлена на экспорт на Кубу, затем ее перевезли в Москву для нужд армии. После развала СССР в 1990-х годах автомобиль приобрел немецкий автолюбитель, который сейчас живет в Латвии.

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