Статья Путина - "сборник мифов" о Второй мировой войне

Эксперты – о резонансной публикации российского президента в National Interest.

Историю не нужно превращать в политический инструмент и переписывать в угоду интересам конкретных стран, сообщают в субботу, 20 июня, СМИ со ссылкой на представителя МИД Великобритании, прокомментировавшего вышедшую накануне в американском издании National Interest статью за подписью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.

«Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», – констатировал представитель Форин-офиса.

Путин в своей статье, в частности, дал оценку причинам возникновения мировой бойни. По мнению российского лидера, на Западе в этом контексте предпочитают замалчивать фактор «мюнхенского сговора», акцентируя внимание на пакте Молотова-Риббентропа. Вместе с тем президент отметил, что Россия всегда будет благодарна за помощь союзников в снабжении Красной армии в годы войны.

«Процесс инкорпорации» или «надругательство над суверенитетом»?

Статья Путина вызвала неоднозначную реакцию в мире, а отдельные ее положения подверглись резкой критике в странах Балтии, Польши и других западных государствах. Так, он фактически оправдал аннексию и оккупацию Эстонии, Литвы и Латвии. По его словам, в 1939 году Советский Союз для решения своих военно-стратегических и оборонительных задач «начал процесс инкорпорации» прибалтийских стран.

«Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени», – утверждает президент РФ.

Старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Михаил Минц в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что осенью 1939 года Москва предъявила прибалтийским республикам ультиматум о заключении договоров о взаимопомощи, подразумевающей размещение советских войск на чужих территориях. По оценке историка, это был именно ультиматум, покрепленный развертыванием войск Красной Армии на границах и морской блокадой силами Балтийского флота.

«Всем республикам очень доходчиво дали понять, что торг тут не уместен, – добавил он. – Точно также летом 1940 года им был предъявлен ультиматум о размещении дополнительных советских войск на их территориях – сверх тех войск, которые уже там стояли. Дальше их вынудили провести внеочередные выборы в парламенты, организованные по советскому сценарию – с единственным кандидатом в бюллетени и в присутствии «вежливых красноармейцев».

В свете всего этого говорить о какой-то добровольности – явное лицемерие, констатировал Михаил Минц.

Такого же мнения профессор Московского экономического института, автор ряда исторических книг Игорь Чубайс. «Когда советские войска вводились (в 1939-м) в Прибалтику, это действительно происходило на основании договора, который в то же время гарантировал неизменность политической системы в странах региона, – говорит он в комментарии «Голосу Америки». – А через несколько месяцев они оказались республиками в составе СССР. Поэтому это было надругательством над суверенитетом соседних государств».

Никак иначе это не может быть трактоваться, убежден профессор. На его взгляд, в статье Путина вообще много противоречий и неприемлемых формулировок в отношении событий, где европейскими историками давно расставлены все точки над «i».

Архивы и реальность

Помимо прочего президент РФ призвал все страны активнее обнародовать архивы, касающиеся войны и предшествующей ей поры, «как это делает Россия в последние годы».

Михаил Минц считает, что положение с доступом к российским архивам просто «отвратительное»: «Наши историки давно и регулярно ездят в Прибалтику и Украину, потому что там с обеспечением доступа даже к данным эпохи 19 века на порядок лучше, чем в России. А моя коллега диссертацию по послевоенному советскому ВПК писала в Вашингтоне. В США к тому моменту были рассекречены соответствующие документы американской разведки, и она нарыла массу информации, которой в российских архивах получить решительно невозможно. У нас до сих пор засекречен очень большой массив документов даже по предвоенному периоду...»

Прежде чем учить других, как рассекречивать архивы времен Второй мировой войны, надо сначала навести порядок дома, резюмировал историк. Как ему представляется, в путинской статье по большей части изложены стереотипы, которые уже давно циркулируют в охранительной литературе.

Игорь Чубайс согласен с тем, что российские архивы в отличие от европейских становятся все более и более закрытыми: «В Германии, например, нет документов о Второй мировой войне, которые были бы засекреченными. А Путин уже обещал открыть все наши архивы, и тогда, дескать, все встанет на свои места. Он вообще любит обещать, но слова у него часто расходятся с делом».

Понятно, что при существующем в России подходе к истории, которая превратилась в псевдонауку и «сборник мифов», архивы в стране не откроют еще долго, заключил московский профессор.

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