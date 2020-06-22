Лукашенко выдал очередную порцию угроз и оскорблений

В Беларуси никому не будет позволено силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, заявил Александр Лукашенко.

«Я всегда вам говорил: я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путем, на основании наших законов. Так будет всегда», — сказал Лукашенко 22 июня в Брестской крепости на мероприятии, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

Он призвал не обращать внимания на то, что «нам там подпевают»: «Что-то не то делаем… А если наворовал, так ничего страшного», — заявил официальный лидер, возможно, имея в виду арестованного претендента на пост президента Виктора Бабарико, который до ухода в политику возглавлял «Белгазпромбанк».

«Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях, — приводит слова президента его пресс-служба. — Поэтому смотрите на это (видимо, арест Бабарико. — БелаПАН.) спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси — использовать что-то в политических целях».

По словам белорусского руководителя, везде есть свои недостатки, в том числе в западных странах. «Кто бы мог подумать, что Америка так вспыхнет, и демократические СМИ сегодня захлебнулись и замолкли. Они не показывают, что происходит. Там в городах уже вошли войска и ввели комендантский час. То же самое и в Западной Европе. Об этом не принято говорить. А у нас они что-то увидели», — посетовал Лукашенко.

Он призвал людей «держать голову на плечах и не вступать ни с кем в драку». «Мы должны решить все мирно. И через некоторое время мы увидим результат. Единственное, о чем вас попрошу: никогда (буду я, не буду) не позволяйте, чтобы вами понукали, чтобы вас заставляли и наклоняли. Прошли те времена. Мы успели укрепиться и создать свое государство. Главная задача — защитить его», — подчеркнул Лукашенко.

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