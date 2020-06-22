На Кипре отменили требование справки об отсутствии COVID-19 от иностранных туристов

По данным британской газеты The Guardian, власти Кипра больше не будут требовать от иностранных туристов, прибывающих в страну, наличия справки об отсутствии заражения коронавирусом, передает "Интерфакс".

До сих пор отдыхающие должны были предоставить справку, полученную максимум за 72 часа до прибытия на Кипр, что они не больны вирусом. Такое требование было введено с 9 июня.

Теперь в министерстве туризма Кипра решили отказаться от этой схемы и ограничиться проверкой на вирус некоторой части прибывающих туристов. The Guardian отмечает, что эта проверка коснется 15% из иностранцев, прибывающих в страну.

Согласно оценкам, на отдых на Кипр в ближайшие недели ежедневно будет прибывать по 1,5 тыс. иностранцев в сутки.

Экономика Кипра очень зависит от иностранного туризма, ежегодно остров посещают около 4 млн туристов при населении в 700 тыс. человек. На первом месте британцы - в 2019 году на Кипре побывало более 1,3 млн граждан Великобритании. Российские туристы занимают второе место по численности на Кипре, в 2019 году его посетили почти 800 тыс. граждан РФ.

Власти страны ранее заверяли, что, если на их территории иностранный отдыхающий заболеет вирусом, то они возьмут на себя все расходы, связанные с лечением.

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