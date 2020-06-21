В Москве впервые с апреля выявлено меньше тысячи заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 7 728 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Число заболевших не поднимается выше восьми тысяч пятый день подряд, сообщил официальный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Среди заболевших 30,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 109 летальных исходов. В Москве - впервые с 9 апреля - ежедневный прирост опустился ниже тысячи (до 968) , сейчас этот показатель упал до 15%, а в абсолютных цифрах более чем в 5 раз. В других регионах России число новых выявленных случаев снижается незначительно или даже растет.

Общее число выявленных с начала пандемии заболевших, по подсчетам оперштаба правительства, превысило 584 тысячи человек. Из них уже больше половины - почти 340 тысяч человек - завершили лечение и были выписаны.

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За сутки подтвердилась смерть непосредственно от коронавируса у еще 109 человек; в том числе у 32 пациентов в Москве и 26 в Петербурге. Общее число летальных исходов в федеральной статистике достигло 8111.

Карантинные меры в России начали ослаблять 11 мая, когда было выявлено больше всего новых случаев заражения. В Москве "самоизоляцию" отменили 9 июня. Тогда же разрешили открыться парикмахерским, салонам красоты, фотоателье, ветеринарным клиникам.

С 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе. Мэр Москвы Сергей Собянин заявляет, что ситуация в городе "значительно улучшается". К концу месяца должны заработать внутренние помещения ресторанов, фитнес-центры и бассейны.

СМИ отмечали, что ограничения в Москве начали снимать раньше времени по настоянию Кремля - перед голосованием о поправках к Конституции, которое начнется 25 июня.

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