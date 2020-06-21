Как и зачем Россия помогает создавать "армию Палестины"

Формально Палестинская автономия (ПА) не располагает армией, но "армия Палестины", в определенном смысле, уже существует, пишет NEWSru Israel. Будущие офицеры этой армии получают высшее образование в военных вузах России, некоторых других стран восточной Европы. Кроме того, они проходят военную подготовку в северной Африке и юго-восточной Азии (в частности, в Ливии и Бангладеш), но в этих странах высшего военного образования они не получают.

Сотни палестинских арабов стали профессиональными военными, получив армейскую подготовку за рубежом. Многие из них уже служат в силовых структурах ПА, имея полицейские, а не армейские звания.

Один из читателей издания собрал детальные сведения о многих выходцах из Палестинской автономии, ставших курсантами российских военных вузов, а затем - офицерами силовых структур ПА.

Судя по собранным данным, проверенным редакцией NEWSru.co.il, подготовка к обучению молодых мужчин из ПА (не из Газы) в российских военных вузах началась в 2014 году, а первые курсанты отправились в Россию в 2015-м. Речь не идет о "золотой молодежи" из семей высокопоставленных чиновников, среди будущих офицеров "армии Палестины" амбициозные представители разных социальных слоев, которых объединяют общая идеология, патриотические настроения, героизация Ясира Арафата и ООП, готовность действовать против "врагов родины" с оружием в руках.

"Палестинские" курсанты учились и учатся в Московском высшем командном училище, Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище, Новосибирском высшем военном командном училище, Воронежской военно-воздушной академии, Краснодарском высшем военном авиационном училище, Пензенском артиллерийском инженерном институте, Омском автобронетанковом инженерном институте, Санкт-Петербургской военной академии связи, Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, Санкт-Петербургской военной академии материально-технического обеспечения, Саратовском военном институте войск национальной гвардии и других военных вузах РФ.

В основном, это будущие офицеры-пехотинцы, но есть также артиллеристы, железнодорожники, связисты, пилоты боевых вертолетов (обучающиеся и управлению самолетами). Для таких курсантов в российских военных вузах создают специальный факультет или специальное отделение.

Недавно председатель палестинской администрации Махмуд Аббас лично приветствовал курсантов из ПА, проходивших обучение в Московском высшем общевойсковом командном училище - одном из самых престижных военных вузов России.

На страницах этих курсантов и офицеров в социальных сетях зачастую встречаются фотографии, дающие основания полагать, что они интегрированы в силовые структуры ПА, имеют на родине доступ к огнестрельному оружию, иногда - и к автомобилям с израильскими номерными знаками. У некоторых есть друзья среди израильских арабов.

Министерство обороны РФ публично об "армии Палестины" не упоминает. Хотя на официальном сайте этого ведомства можно встретить сообщения об обучении курсантов "из Палестины" в российских высших военных училищах. Советский Союз признал государство Палестина в 1988 году.

Российская Федерация, как правопреемница СССР, признает Палестину государством, настаивая на создании его столицы в "Восточном Иерусалиме". И двусторонние дружественные отношения строятся на государственном уровне.

Москва никогда не требовала от ПА демилитаризации, помогала оснащению и обучению палестинских сил безопасности (спецслужб и полиции, созданных в соответствии с "соглашениями Осло" в 90-х годах), среди задач которых борьба с террористическими группировками и оппозицией. С 2007 года эта борьба ограничена "Западным берегом" (подконтрольной ПА территорией Иудеи и Самарии), так как сектор Газы полностью контролируют вооруженные силы террористической организации ХАМАС, с которой Москва тоже поддерживает контакты.

В настоящее время высока вероятность новой "интифады". Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общей службы безопасности (ШАБАК) изучают различные сценарии последствий объявления израильским правительством об аннексии Иорданской долины и части Иудеи и Самарии.

Палестинская администрация предупреждает, что будет противодействовать этому всеми имеющимися средствами, не только политическими и дипломатическими.

В условиях новой "интифады" армейские офицеры, получившие высшее военное образование в России, могут сыграть особую роль в противостоянии Израилю.

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