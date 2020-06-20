Виктору Бабарико предъявили обвинение по уголовному делу

Задержанному претенденту в кандидаты на пост президента и экс-председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который сейчас находится в СИЗО КГБ, предъявили обвинение. Об этом сообщил interfax.by один из его адвокатов Дмитрий Лаевский. Напомним, команда Виктора Бабарико сегодня подала в ЦИК документы на регистрацию его кандидатом в президенты.

«Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, сегодня предъявлено обвинение. Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела», — сказал Лаевский.

При этом он подчеркнул, что «Виктор Дмитриевич категорически не согласен с предъявленным обвинением». «Защита настаивает на его полной невиновности», — сказал адвокат.

— Третий день защиты по делу, и сегодня к защите Виктора Дмитриевича присоединился третий адвокат — наша замечательная коллега. Клиент жив, здоров и настроен на победу, а факт предъявления обвинения кардинально ситуацию не меняет, потому что Виктор Дмитриевич готов отстаивать свою правоту, убеждения и доброе имя всеми законными средствами несмотря ни на что", — написал Дмитрий Лаевский в себя на странице в Фейсбук.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!