Соратники Бабарико подали в ЦИК Беларуси документы на регистрацию

В штабе Виктора Бабарико заявили о рекордном числе подписей, собранных за его выдвижение кандидатом в президенты Беларуси. Пакет документов направлен в ЦИК. Сам политик ранее был задержан.

Штаб экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико в субботу, 20 июня, подал в Центризбирком пакет документов для регистрации Бабарико кандидатом в президенты Беларуси. "Все мы, участники инициативных групп и активные граждане Беларуси, отдали много сил и времени, чтобы это произошло", - говорится в сообщении штаба. Соратники политика особо выделили "рекордное число собранных подписей".

Сам Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня, после того как отправились сдавать очередную часть подписей. В их квартирах прошли обыски.

Комитет госконтроля (КГК) Беларуси сообщил, что Бабарико-старший задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Сотрудники департамента финансовых расследований КГК 11 июня провели обыск в главном офисе Белгазпромбанка в Минске. Было возбуждено уголовное дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, ряд бывших и нынешних сотрудников банка задержаны.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Срок сбора подписей претендентов в президенты истек 19 июня. В преддверии выборов в стране были задержаны ряд оппозиционно настроенных активистов и политиков. В Минске и нескольких других городах проходили акции в поддержку вероятных альтернативных кандидатов и задержанных ранее активистов.

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