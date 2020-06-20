Европарламент принял резолюцию против расизма

Депутаты Европарламента выразили солидарность с участниками движения "Black Lives Matter" и подчеркнули свое неприятие расизма и полицейского насилия в особой резолюции.

В свете проходящих по всему миру демонстраций под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение" ("Black Lives Matter") Европейский парламент выразил свою солидарность с протестующими против расизма и полицейского насилия. В пятницу, 19 июня, Европарламент принял резолюцию, в которой выразил одобрение мирных массовых демонстраций против расизма и полицейского насилия, проходящих в ряде стран после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания его полицией.

При этом евродепутаты потребовали от Еврокомиссии активнее бороться со "структурным расизмом" и запретить метод так называемого "расового профилирования", используемый в области уголовных расследований и борьбы с терроризмом и подразумевающий, что людей определенного цвета кожи или с другими особенностями внешности без повода подвергают полицейским проверкам.

Одновременно с этим Европарламент осудил задействование президентом США Дональдом Трампом Национальной гвардии для подавления беспорядков, возникших в ходе антирасистских протестов в стране.

Европарламент признал работорговлю преступлением против человечности

Кроме того, в резолюции говорится о том, что работорговля является "преступлением против человечности". Страны-члены ЕС и европейские институты должны "официально признать историческую несправедливость в отношении чернокожих и людей с иным цветом кожи, которая являлась преступлением против человечности", подчеркнули в Европарламенте.

Ранее, 17 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) пообещала принять дополнительные меры против расизма и дискриминации в Европе. Дебаты на эту тему, по словам фон дер Ляйен, должны будут начаться в Брюсселе уже в конце июня.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!