В Беларуси на акциях солидарности задержаны не менее 100 человек

В Минске и других городах Беларуси прошли акции в поддержку альтернативных претендентов на пост президента. Задержаны не менее 100 человек, в том числе журналисты и иностранцы, сообщают правозащитники.

Свыше 100 человек в разных городах Беларуси были задержаны в пятницу, 19 июня, на акциях солидарности с претендентами в кандидаты в президенты. В одном только Минске задержаны не менее 80 человек, сообщает правозащитный центр "Весна". Кроме того, задержания прошли в Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Новополоцке и Орше. По сведениям правозащитников, среди задержанных есть журналисты, а также как минимум двое граждан других государств. Позднее часть задержанных отпустили, отмечает "Весна".

Накануне истек срок сбора подписей претендентов в президенты Беларуси. В преддверии выборов в стране были задержаны ряд оппозиционно настроенных активистов и политиков, включая потенциального кандидата на пост главы государства Виктора Бабарико. В Минске и нескольких других городах прошли акции в поддержку вероятных альтернативных кандидатов и задержанных ранее активистов.

Президента Беларуси избирают каждые 5 лет. В 2020 году выборы назначены на 9 августа. Республикой с 1994 года руководит Александр Лукашенко. Это самый продолжительный срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств.

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