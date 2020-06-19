"Маски сорваны с кукол и их кукловодов". Лукашенко рассказал о предотвращении майдана в Беларуси

Властям страны удалось сорвать масштабный план по дестабилизации ситуации в Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании в Минске, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, сообщает пресс-служба президента.

— Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси, — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что никому не позволит сломать страну.

— Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям как президент по Конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну. Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь — суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило, — заявил он.

Александр Лукашенко заявил, что внимательно наблюдает за ситуацией, которая складывается в Беларуси.

Он отметил, что людей в этой ситуации определенные политические силы просто пытаются использовать.

— Я пока прошу и предупреждаю прежде всего этих людей: не делайте этого, не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования, не подталкивайте нас к этому, — сказал президент.

Про «ворюг» и «обуржуевшихся банкиров»

По его словам, в уличных акциях используют молодежь, которая не знала лишений.

— Это очень важно. Они же используют пацанов. Там половина пацанов, которые не имеют к выборам никакого отношения — 15−16−17 лет. Они не помнят Беларусь, из которой мы выходили с вами в лаптях и без штанов в середине 90-х. Они не помнят этих талонов, не помнят, что мы не могли купить бутылку какого-то молока. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы испечь хлеб. Они живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что все это упадет им с неба. Понятно, это и наша недоработка, что мы им не объяснили. Но ведь родители это знают.

Он попросил родителей молодых людей, чтобы «присмотрели и объяснили»:

— Объясните им, что нарушать закон не позволено. Я не хочу, чтобы их дети попали в какую-то сложную ситуацию. Я очень, подчеркиваю, прошу (никого не пугаю) это учесть. Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в Белгазпромбанке, делать героев. Этого не получится. Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут. А тот, кто это допустил, мы еще с этим разберемся, — заявил президент.

Про карусели из авто и неконструктивную позицию СМИ

Президент заявил, что на акции, которая прошла в Минске накануне вечером, использовались те же карусели, что и при сборе подписей за независимых кандидатов.

— Мы видим этих людей и видим их технологии. К примеру, карусели, которые были созданы при сборе подписей, когда люди толпой ходили по очереди, растянувшись на километр, одни и те же подписывались за всех кандидатов. За всех, кроме Лукашенко! Вчера мы увидели эту же карусель из автомобилей. Мы видели все эти автомобили, видели их номера, которые по кругу ездили там — сотня автомобилей — и сигналили там, напротив Комитета госбезопасности.

Лукашенко также отметил, что «неконструктивную позицию заняли представители отдельных средств массовой информации».

— На кону, даже не стабильная Беларусь — чистенькая и уютная. На кону — независимость страны. Просто хотят сломать страну. Не надо меня ставить перед выбором. Никто мне и всем нам, естественно, не простит уничтожение Беларуси.

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