Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) в четверг, 18 июня, выступила с критикой поправок в Конституцию России, инициированных президентом Владимиром Путиным. Предложенные нововведения делают Конституционный суд более уязвимым для политического давления, поскольку полномочия судей могут быть прекращены по представлению президента, отмечают эксперты.

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Поправки предусматривают возможность не исполнять решения международных судов, в том числе Европейского суда по правам человека, обеспокоены они. Венецианская комиссия призвала исключить этот пункт.

Поправки предусматривают обнуление президентских сроков для Путина

Российский парламент 11 марта одобрил пакет нововведений в конституцию, инициированный главой государства. Среди прочего, он предусматривает обнуление президентских сроков для Владимира Путина, что позволит ему вновь занять пост президента страны.

Российские правозащитники в открытом письме назвали принятие поправок антиконституционным переворотом. В Москве и ряде городов России прошли одиночные пикеты против изменений конституции.

Конституционный суд России одобрил нововведения в Основной закон. Ожидается, что всенародное голосование по поправкам пройдет 1 июля.

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