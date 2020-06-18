Генпрокуратура Германии назвала заказчиками убийства Хангошвили российские власти

Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинение подозреваемому в громком убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили) в Берлине. Гражданин РФ Вадим К., он же Вадим С. обвиняется в убийстве и нарушении закона об обороте оружия, сообщается на сайте ведомства. Следствие исходит из того, что "в неизвестный момент государственные органы центрального правительства РФ дали поручение обвиняемому ликвидировать гражданина Грузии".

По мнению германской стороны, причиной послужило "враждебное отношение" будущей жертвы к центральным властям РФ, руководству Чечни и Ингушетии, а также "пророссийски настроенному правительству Грузии". Прокуратура напомнила, что убитый, известный как Торнике К., ранее участвовал в боевых действиях против федеральных сил в Чечне с 2000-го по 2004 годы и считался в России террористом. В Германии он находился как проситель убежища.

Также отмечается, что убийца, принявший заказ, либо надеялся на финансовое вознаграждение, либо разделял воззрения заказчиков и намеревался отомстить жертве за участие в конфликтах с Россией. Для выполнения полученного заказа Вадим К. вылетел из Москвы в Париж 17 августа 2019 года, а оттуда направился в Варшаву, куда прибыл 20 августа. Утром 22 августа он покинул гостиницу в Варшаве и по неустановленному маршруту отправился в Берлин. Для въезда в Шенгенскую зону Вадим К. использовал паспорт на имя Вадим С., который был выдан 18 июля 2019 года УМВД в Брянске. - Bild: "Убийство в Тиргартене было заказом Путина"

В полдень 23 августа 2019 года Вадим К. подъехал к Хангошвили в берлинском парке Тиргартен на велосипеде и выстрелил в него из пистолета "Глок 26" с глушителем. "Торнике К. скончался на месте последствий от двух выстрелов в голову", - говорится в сообщении. В тот же день предполагаемый убийца был задержан и находится в СИЗО.

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева, "чтобы недвусмысленно изложить российской стороне" позицию ФРГ по этому делу. Глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас назвал ситуацию "исключительно серьезной", которая "непременно" должна быть расследована в рамках судебного процесса, пишет DW. Он также пригрозил России новыми санкциями. "Федеральное правительство определенно оставляет за собой новые меры в этом случае", - Маас.

Бывший полевой командир времен второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. 23 августа 2019 года он был застрелен велосипедистом в берлинском парке Малый Тиргартен. Российские власти ранее объявили Хангошвили в розыск по обвинению в терроризме. Подозреваемый в убийстве, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день с паспортом на имя Вадима Соколова 1970 года рождения.

Но издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel в совместном расследовании выяснили, что человека с таким именем и датой рождения нет ни в одной базе, и сделали вывод, что пересечь границу с таким документом он мог при содействии российских спецслужб. "Соколов" отрицает свою вину и не дает показаний.

По данным расследователей, его настоящее имя - Вадим Николаевич Красиков. До 2015 года он находился в розыске в России за убийство предпринимателя из Кабардино-Балкарии Альберта Назранова в Москве, который тоже был застрелен киллером-велосипедистом. По одной из версий, российские спецслужбы могли найти Красикова и завербовать его для совершения убийства Хангошвили, создав ему фиктивную личность Вадима Соколова.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя убийство Хангошвили, заявлял, что тот был одним из организаторов взрывов в московском метро. Президент России назвал убитого "очень жестким и кровавым человеком". Путин при этом отверг подозрения о причастности России к убийству, заявив, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно". До выступления Путина о возможной причастности убитого к терактам не сообщалось, в публичных материалах следствия он не упоминался.

Правительство ФРГ критиковало Москву за недостаточное сотрудничество в расследовании этого преступления: в декабре 2019 года берлинская прокуратура отправила в Москву два запроса с предложением сотрудничать в раскрытии убийства, однако не получила ответа ни на одно из них. Германия в связи с убийством выслала из страны двух российских дипломатов, после чего Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в Москве.

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