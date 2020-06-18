СМИ: Виктор и Эдуард Бабарико в ДФР. "Аккуратно дают показания" адвокатов к ним не пускают, дома у экс-банкира - обыск

Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК, сообщает телеграм-канал ATN_NEWS (Белтелерадиокомпания).

"Основная цель „визита“ — проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку. При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания", — говорится в сообщении.

Адвокатов не пускают к клиентам

«Мы намерены подать жалобу на незаконное задержание! Просим вас допустить адвокатов Виктора Бабарико в здание! Вы обязаны принять жалобу», — обратился через стекло к сотрудникам КГК адвокат Дмитрий Лаевский.

Он рассказал TUT.BY, что защитники Виктора и Эдуарда Бабарико пытаются попасть к своим клиентам с 9.30.

Адвокаты отправили на почту ДФР и КГК уведомление о принятии защиты, но ответа нет. Жалобу на задержание подать тоже не удается.

— Право Бабарико на юридическую помощь нарушается. А это предусмотрено ст. 62 Конституции — каждый имеет право на юридическую помощь, и каждый может ею воспользоваться, — добавил Лаевский.

Он уверен, что Бабарико нечего скрывать, но давать показания без адвоката он не будет.

Второй адвокат, Александр Пыльченко, рассказал о задержании кандидата в кандидаты: «Его не вызывали на допрос, остановили машину и предложили проехать».

Обыск

Тем временем появилась информация о том, что в доме Бабарико проходит обыск.

Позже в Facebook появилось сообщение от подруги Эдуарда Бабарико, Александры Зверевой.

«Как вы все знаете, Эдик и Виктор Дмитриевич Бабарико задержаны. ДФР не пускает к ним адвокатов. В данный момент проводят обыск в доме Эдика на Вяче. Он происходит без присутствия владельца. Поступила информация, что в квартире Эдика, где мы живем вместе, также готовится обыск», — написала девушка.

Она отметила, что этот обыск, как и проводимой в доме, будет проходить без присутствия владельца.

«Я хочу подчеркнуть, что мы с Эдиком не связаны никаким юридическим статусом, я не привлекалась, не занимала руководящих должностей, никаких доль в компании у меня нет. То есть в случае, если меня задержат, это будет сделано вопреки здравому смыслу. Тем не менее, по закону меня могу удерживать 72 часа», — комментирует свое вероятное задержание Александра.

Она подчеркивает, что не будет отвечать ни на какие вопросы без присутствия адвоката.

«Наличных денег, наркотиков и „золотых слитков“ в квартире нет. Картины есть. Их автор — Даша Семенова», — рассказала девушка.

Утром 18 июня штаб Бабарико сообщил, что Виктор и Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь. Об этом заявиле в штабе Бабарико.

Штаб сообщил, что команда собрала 425 тысяч подписей. Утром Виктор Бабарико с сыном Эдуардом поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь.

— Но, к сожалению, нам изо всех сил мешают установить наш рекорд. Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей, собранных нами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны недоступны. ДФР дверь не открывает, комментариев не дает, — сообщили в штабе Бабарико.

Накануне стало известно, что счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету.

В штабе также заявили, что в пятницу, 19 июня, в 19.00 во время стрима сделают важное заявление по поводу дальнейших действий.

— Вне зависимости от того, будут ли Виктор и Эдуард с нами, — отметили в штабе.

Получить комментарий в ДФР КГК не удалось: официальный представитель Комитета госконтроля отключил телефон. В дежурной части ведомства нам отказались сообщить какую-либо информацию.

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