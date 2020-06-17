Уволилась чиновница Пентагона, усомнившаяся в законности заморозки помощи Киеву

Министр обороны США не назвал причину отставки Элейн Маккаскер, исполнявшей обязанности главного фининспектора Пентагона. Маккаскер ставила под сомнение решение администрации Трампа заморозить военную помощь Украине.

Элейн Маккаскер, исполняющая обязанности главного финансового инспектора министерства обороны США, уходит в отставку, заявил глава Пентагона Марк Эспер во вторник, 16 июня. Он поблагодарил чиновницу за преданность государственной службе, не уточнив причины ее увольнения.

Президент США Дональд Трамп в конце 2019 года выдвинул кандидатуру Маккаскер на пост главного фининспектора Пентагона, но в марте 2020-го отозвал ее. Незадолго до этого была обнародована электронная переписка Элейн Маккаскер с бюджетным управлением администрации президента США. Чиновница в своих письмах неоднократно выражала сомнения в законности заморозки военной помощи Вашингтона Украине.

Решение администрации Трампа приостановить военную помощь Киеву усугубило громкий политический скандал в Соединенных Штатах, запустивший процедуру импичмента президента. Бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон утверждал, что Дональд Трамп таким образом пытался шантажировать Украину и побудить Киев начать расследование в отношении Джозефа Байдена, своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах. Контролируемый республиканцами Сенат в феврале проголосовал против объявления импичмента действующему американскому лидеру.

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