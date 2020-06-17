Трамп подписал указ о реформе полиции после волны протестов

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, направленный на реформирование полиции и снижение риска противоправных действий ее сотрудников во время операций, передает CNN. "Наша полиция будет действовать по самым высоким в мире стандартам", - сказал американский президент на церемонии подписания указа в Белом доме.

При этом он предупредил, что не согласен, что полицию США следует лишить части финансирования. "Американцам нужна сильная полиция", - подчеркнул он. Президент добавил, что в последние годы полиции удалось заметно снизить уровень преступности в стране, передает "Интерфакс".

Дональд Трамп также подчеркнул, что не допустит повторения беспорядков, произошедших в ходе недавних акций протеста против действий полицейских. "Я готов работать с Конгрессом над тем, чтобы принять и дополнительные меры", - сказал президент США.

По словам Трампа, "без полиции царит хаос". Однако он заверил, что реформа направлена на то, чтобы любой американец чувствовал себя в безопасности, вне зависимости от расы, цвета кожи или вероисповедания.

Президент добавил, что в стране активно ведется разработка нового эффективного, но не представляющего серьезной угрозы для жизни оружия. Предполагается, что полицейские смогут применять его во время некоторых операций, чтобы не подвергать жизни задерживаемых чрезмерной опасности.

По словам представителей Белого дома, документ предполагает создание базы данных для отслеживания неправомерных действий со стороны полицейских, а также использование федеральных грантов для поощрения отделений полиции за их соответствие стандартам, связанным с применением силы при задержании.

Кроме того, приказ направлен на привлечение к работе вместе с полицией сотрудников социальных служб и психологов в случае вызовов, когда речь идет о бездомных, о людях, страдающих психическими расстройствами, наркотической или алкогольной зависимостью.

Вместе с тем, по словам представителя администрации Белого дома, указ также предусматривает практику набора персонала в полицию из местных сообществ. "Цель этого состоит в том, чтобы сблизить полицию с общинами", - пояснил высокопоставленный чиновник.

Представитель Белого дома ранее указал, что документ был разработан после консультаций с правоохранительными органами, а также членами семей тех, кто погиб в результате действий стражей порядка. С родственниками погибших по вине полиции встречался и Дональд Трамп. Однако на публику он вышел не с ними, а в сопровождении силовиков.

Протесты в США не утихают почти месяц. Поводом для них послужила гибель 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). При этом белый полицейский Дерек Шовен надавил на шею мужчины коленом. Стражи порядка несколько минут душили задержанного, хотя Флойд был закован в наручники, не оказывал сопротивления и говорил, что не может дышать. Очевидцы также просили силовиков не проявлять излишнюю жестокость, но все было тщетно.

Вскоре после этого задержанный афроамериканец умер в больнице, а видеозапись задержания попала в интернет, вызвав волну возмущения в обществе. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая, а Шовен был задержан. Но волну протеста это уже не остановило.

Официальная судебно-медицинская экспертиза в округе Хеннепин (штат Миннесота) признала, что смерть афроамериканца была убийством. В отчете округа говорится, что у Флойда произошла "остановка сердечно-легочной деятельности в результате удушения" сотрудниками правоохранительных органов.

27 мая в Миннесоте начались уличные выступления под лозунгом "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны"). В ходе протестов был сожжен полицейский участок, из которого успели эвакуировать сотрудников правоохранительных органов. В Миннеаполис ввели войска Нацгвардии, там был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а в ряде штатов, поддержавших акции протеста, введен комендантский час. В частности, запрет на выход из дома в ночное время действует в Атланте, Чикаго, Денвере, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле, Вашингтоне. Тысячи человек были арестованы за несколько дней протестов.

Президент США Дональд Трамп был вынужден некоторое время прятаться в подземном бункере, а в столкновениях с протестующими возле Белого дома, как сообщалось, пострадали более 50 сотрудников Секретной службы.

1 июня Дональд Трамп призвал губернаторов подавить беспорядки, используя Нацгвардию. При этом протестующих президент назвал террористами. "Кто-то бросает камень - это как стрелять из пистолета. Вы должны покарать (за это), - наставлял Трамп губернаторов. - Вы должны арестовать людей, вы должны выслеживать людей, вы должны посадить их в тюрьму на 10 лет, и вы больше никогда не увидите эту дрянь снова".

Некоторые губернаторы вступили в полемику с президентом и даже предположили, что он занимается подстрекательством.

4 июня стало известно, что Дональд Трамп намерен использовать армию для подавления протестов. Однако против этого выступил министр обороны США Марк Эспер.

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