ВОЗ заявила о прорыве Британии в лечении коронавируса с помощью стероида

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что британские медики нашли средство, которое помогает тяжелобольным справиться с коронавирусом. Как сообщается на сайте ВОЗ, проведенные в Оксфорде испытания показали, что стероид дексаметазон снижает смертность среди пациентов на ИВЛ на 35%. Правительство Великобритании уже одобрило использование препарата для лечения коронавируса.

"Это первое лекарство, которое показывает такое снижение смертности среди пациентов с COVID-19. Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, внесших вклад в достижение этого научного прорыва, который спасет жизни", - сказал Гебрейесус. Он добавил, что ВОЗ может внести препарат в свои рекомендации по борьбе с вирусом, когда ученые опубликуют полные данные о тестах.

Британские медики в Оксфорде провели испытания, вводя стероид дексаметазон более чем 2100 пациентам ежедневно в течение 10 дней. В конце этого периода оказалось, что среди контрольной группы умерли на 35% меньше больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и на 20% меньше - инфицированных, получающих кислород. Положительный эффект при этом зафиксирован только среди больных с тяжелым течением болезни. Как говорится в заявлении руководителей британского клинического исследования RECOVERY, которое приводит ТАСС, дексаметазон позволяет снизить смертность среди госпитализированных пациентов с тяжелыми респираторными осложнениями коронавируса до 30%. Открытие приветствовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД королевства Доминик Рааб и главный санитарный врач Англии Крис Уитти, заявившие о "важнейшем из полученных" в мире к настоящему моменту научных результатов, касающихся лечения коронавируса.

Правительство Великобритании 16 июня одобрило применение стероида дексаметазона для лечения коронавируса. Препарат известен более 60 лет, его использовали как противовоспалительное средство и средство для лечения некоторых видов рака. Он включен в Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ с 1977 года в нескольких составах, и в настоящее время он запатентован и доступен в большинстве стран.

По словам руководящего исследованием профессора Оксфордского университета Питера Хорби, которого цитирует ТАСС, дексаметазон стал "первым лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости при COVID-19". Хорби считает, что препарат должен быть незамедлительно включен в используемые в мире протоколы лечения коронавирусной инфекции.

Между тем глава египетского Научного комитета по борьбе с коронавирусом Хуссам Хосни заявил, что египетские врачи использовали дексаметазон для лечения симптомов коронавируса с позитивными результатами еще до того, как Великобритания объявила о регистрации данного лекарства. Его слова приводит РИА "Новости".

По словам Хосни, данное лекарство используется в рамках протокола лечения больных коронавирусом в средней и тяжелой стадии с "высокими" результатами. При этом он подчеркнул, что средство можно использовать исключительно в больницах и под надзором врачей.

В проводимом с марта исследовании принимают участие 11,5 тыс. пациентов из 175 британских больниц. Цель масштабного научного проекта - изучить эффективность методик лечения зараженных коронавирусом нового типа. 2,1 тыс. участников исследования получали дексаметазон, однако изучалась также эффективность антиретровирусного препарата лопинавира/ритонавира, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба, переливания больным плазмы крови пациентов, перенесших коронавирус, а также противомалярийного препарата гидроксихлорохина. 4,3 тыс. пациентов в контрольной группе получали лишь стандартное лечение.

В апреле управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США предостерегло соотечественников от употребления гидроксихлорохина вне больниц из-за побочных эффектов в виде возможных проблем с сердечно-сосудистой системой. Ряд исследований доказали неэффективность этого препарата в лечении коронавируса, а несколько человек в США скончались, решив лечиться им самостоятельно на дому.

Гидроксихлорохин принимал для профилактики коронавируса президент США Дональд Трамп. Его лечащий врач Шон Конли заявил, что потенциальная польза от этого лечения превышает относительные риски. ВОЗ в мае приостановила испытания гидроксихлорохина, хотя некоторые другие страны, включая РФ и Бразилию, заявили, что не намерены отказываться от его применения.

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