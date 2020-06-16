Расстрелявший сотрудников ДПС в Москве оказался сыном и братом ингушских полицейских

Правоохранительные органы провели обыски в московской съемной квартире 25-летнего Ратмира Галаева, устроившего стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте, а также у его знакомых в столице и у братьев в Ингушетии. Как сообщается на сайте ГСУ СК по Москве, у знакомых Галаев оставил сумку, в которой находился его личный дневник.

Жители квартиры допрошены в качестве свидетелей. По их словам, Галаев в последнее время вел себя замкнуто, и общались они очень редко. В сообщении СК говорится, что Галаев открыл стрельбу беспричинно. Тем не менее на возможную причастность к подготовке преступления будет проверены "иные лица". Следователям также предстоит выяснить полную картину произошедшего и установить круг общения подозреваемого.

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По словам информированного источника "Интерфакса", в квартире Галаева найдена литература экстремистского содержания. "Очевидно, что мужчина тщательно готовился и планировал нападение. Оно было осознанным и преднамеренным", - заявил собеседник агентства. По его словам, основной версией нападения являются экстремистские взгляды Галаева.

Также отрабатывается версия причастности Галаева к убийству начальника ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Как пишет "Коммерсант", по предварительным данным, нападавший вместе с рядом своих знакомых и друзей был участником секты баталхаджинцев или батлаков - последователей шейха Батал-Хаджи Белхороева, обвиняемые в убийстве Эльджарикева и его брата в Москве в ноябре 2019 года.

"Пятый канал" публикует фото обнаруженной у Галаева тетради с молитвами, в которой записаны обращения к Аллаху с просьбами "ускорить встречу" и воззвания сделать из него "самого безжалостного врага врагов Аллаха". По данным канала, в телефоне Галаева найдены записи с нападениями на полицейских. Источник канала сообщил, что молодой человек может быть связан с религиозной сектой.

В распоряжении https://t.co/L9bWfY4jfZ оказались фото тетради с молитвами, которая принадлежала 24-летнему Ратмиру Галаеву. Он расстрелял полицейских в центре Москвы вечером 15 июня. Сейчас в квартире стрелка проводятся обыски: https://t.co/3ZKNfkbpPs pic.twitter.com/i340ULvW9S — Пятый канал Новости (@5tv) June 15, 2020

Источник ТАСС в правоохранительных органах Ингушетии со ссылкой на запрос в МВД республики из Москвы сообщил, что Галаев ранее не привлекался к уголовной ответственности, не состоял в незаконных вооруженных формированиях и не находился в розыске. По данным источника агентства "Интерфакс-Юг", отец Галаева долгое время возглавлял отдел по оперативной службе, был заместителем руководителя управления госнаркоконтроля по Ингушетии, а один из его братьев - действующий сотрудник полиции.

В Ингушетии проведены обыски в сельском поселении Экажево, где живут двое братьев стрелка, а также в квартире его старшего брата в районе новостроек в Карабулаке. По предварительной информации, у родственников Галаева запрещенных предметов не обнаружено. Изъяты компьютеры, флешки, мобильные телефоны. Родственники Галаева вызваны в республиканский Центр по противодействию экстремизму для допроса.

По данным РБК, Галаев стрелял по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте из газового пистолета марки МР-79-9Т ("Макарыч"), переделанного под стрельбу боевыми патронами. Он не был зарегистрирован на Галаева, сообщили изданию источники в ГУ МВД по Москве и в территориальном отделе полиции. По данным системы централизованного учета оружия Росгвардии, Галаев значится владельцем другого оружия - травматического пистолета "Фантом". Последняя проверка условий сохранности оружия проводилась в сентябре 2019 года.

15 июня двое сотрудников ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков остановили такси за нарушение правил дорожного движения в районе гостиницы "Салют" на Ленинском проспекте в Москве. При проверке документов у водителя проходивший мимо Галаев открыл стрельбу по полицейским. Крылов и Поярков получили ранения, но все же смогли тяжело ранить нападавшего ответным огнем и вызвать скорую помощь. Возбуждено уголовное дело о покушении на сотрудников полиции (ст. 317 УК).

Полицейские находятся в тяжелом состоянии, но, по данным источника "Интерфакса", их жизни ничто не угрожает. СМИ сообщали, что Галаев умер в больнице, однако собеседник агентства уточнил, что он находится в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ после операции в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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