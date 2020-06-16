Задержали координатора инициативной группы Бабарико. Она в СИЗО КГБ

Задержана и помещена в СИЗО КГБ друг семьи Виктора Бабарико, член его инициативной группы, координатор по одному из районов Минска Светлана Купреева, сообщил вечером 15 июня штаб претендента на пост президента.

Купреева была задержана у себя дома утром 11 июня. В квартире в присутствии ее 81-летней матери начали проводить обыск, а саму Светлану без вещей и сменной одежды увезли работники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, говорится в сообщении штаба. Вечером подруге Купреевой сообщили по телефону, что она задержана и будет находиться в СИЗО КГБ.

На следующий день Купреева была допрошена, но не освобождена.

«По истечении 72 часов ее также не выпустили, что может означать лишь то, что была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом о заключении под стражу ДФР не уведомил ни мать, ни кого-либо из друзей Купреевой. Передать Светлане в СИЗО вещи первой необходимости удалось лишь спустя четыре дня после задержания», — отмечает штаб Бабарико.

В сообщении подчеркивается, что Купреева «никогда не работала ни в “Белгазпромбанке”, ни в компаниях “ПриватЛизинг”, “Кампари”, “Кентавр” и др.», «с менеджерами этих организаций Купреева совместной деятельностью не связана».

Адвокату отказано в посещении Купреевой «в связи с коронавирусом». При этом штаб Бабарико отмечает, что «уже около трех месяцев адвокатам отказывают в посещении клиентов в СИЗО КГБ, ссылаясь на профилактические меры; эти меры, однако, не являются препятствием для общения с заключенными ни для следователей, ни для оперативников».

Жалобы на незаконность и необоснованность задержания, поданные Купреевой и ее адвокатом, «в установленный законом срок не рассмотрены».

Сейчас «производится процедура описи и ареста имущества, находящегося по месту проживания Светланы Купреевой».

Член инициативной группы «является не единственной задержанной».

Штаб претендента призывает сотрудников следственных органов «строго соблюдать нормы уголовно-процессуального законодательства», а журналистов и правозащитников просит «следить за развитием событий».

11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» и ряде других компаний прошли обыски. На следующий день председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил журналистам, что департамент финансовых расследований КГК располагает доказательствами причастности Виктора Бабарико к противоправной деятельности.

Тертель также сообщил, что возбуждено два уголовных дела — по ч. 3 ст. 235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и по ч. 3 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По словам Тертеля, по делу задержаны 15 человек — «топ-менеджеры “Белгазпромбанка” из числа руководителей первого звена и различного уровня», а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.

Александр Лукашенко во время поездки в Полоцк 12 июня заявил, что КГК проверяет «Белгазпромбанк» по его поручению. При этом он утверждает, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

Виктор Бабарико утверждает обратное. «Власти показали, что готовы использовать любые средства для недопущения честных выборов», — заявил он сразу после обысков. При этом Бабарико подчеркнул, что не намерен прекращать свое участие в избирательной кампании.

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